Macron, Merz a Sánchez vyzvali k ukončení bojů na Blízkém východě
19. 3. 2026 – 13:42 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Lídři velkých evropských zemí se před dnešním summitem Evropské unie postavili proti pokračování bojů na Blízkém východě.
Francouzský prezident Emmanuel Macron odsoudil aktuální eskalaci úderů, která je podle něj neuvážená. Německý kancléř Friedrich Merz vyzval k zastavení bojů a označil za pozitivní výrok amerického prezidenta Donalda Trumpa o možném brzkém konci války. Španělský premiér Pedro Sánchez označil válku zahájenou Spojenými státy a Izraelem za nelegální a bezdůvodnou.
Íránská válka a související rostoucí ceny energetických zdrojů patří k hlavním tématům dnešní schůzky prezidentů a premiérů 27 unijních zemí v Bruselu. V navrhovaných závěrech summitu se lídři chystají vyzvat ke zmírnění konfliktu, přímo však text kritizuje pouze íránské útoky na okolní země, a nikoli údery vedené USA či Izraelem.
"V několika zemích (Perského) zálivu byly poprvé zasaženy produkční kapacity, stejným způsobem jako v Íránu," odsoudil Macron údery na zařízení k produkci ropy a plynu v Kataru či Saúdské Arábii. Varoval rovněž před eskalací po středečním izraelském úderu na íránskou infrastrukturu pro těžbu plynu v poli Jižní Pars. Americký prezident Donald Trump v noci na dnešek uvedl, že o něm USA předem nevěděly a že jej Izrael opakovat nebude.
"Boje musí přestat," řekl novinářům v Bruselu Merz. Trump podle něho vyslal pozitivní signál, za který německý kancléř vyjádřil "velkou vděčnost". Blízkovýchodní konflikt podle něho ohrožuje evropskou ekonomiku tím, že způsobuje rychlý růst cen energií.
Trump se tento týden kriticky vyjádřil na adresu evropských spojenců v NATO, kteří se odmítli podílet na ochraně Hormuzského průlivu před íránskými útoky. Právě blokáda průlivu Íránem reagujícím na americko-izraelské údery zásadně přispívá k růstu cen ropy a plynu.
Evropské země se sice do války přímo nezapojují, většina z nich se však zdržuje přímé kritiky USA či Izraele. Mezi přímé odpůrce patří od začátku bojů Španělsko, kterému Trump pohrozil ukončením vzájemných obchodů za to, že odmítlo poskytnout své základny americkým letounům.
"Není k ní žádný důvod," řekl dnes o válce proti Íránu Sánchez. Dodal, že související energetická krize ukázala, že EU nemůže zůstat závislá na energii z fosilních zdrojů, ale přejít na ty obnovitelné.