Lucie Borhyová: Třikrát zasnoubená, ale nikdy vdaná. Odhodlá se partner konečně?

Oblíbená moderátorka nemá nouzi o zásnubní prsteny, k oltáři ale nikdy nedošla.

Milovaná stálice televizních obrazovek i pánských srdcí Lucie Borhyová má doma náležitou kolekci snubních klenotů: V životě už si na prsteníček nasadila hned tři zásnubáky.

První zásnubní prsten dostala kdysi od prvního vážného partnera, golfisty Alana Babického. Místo svatby se ale pár po devíti letech spolu rozešel. Druhé zásnuby jsou pak vzpomínkou na řeckého podnikatele Nika Papadakise, který se ale opět místo svatby s Borhyovou rozešel, a to stylově dokonce ve chvíli, kdy Lucie čekala dítě.

Potřetí se pak zasnoubila s moderátorem Michalem Hrdličkou a v tomto případě už byla svatba opravdu na spadnutí. Dvojice už prý měla i termín, všechno bylo domluvené, ale ústřední bod plánu se pokazil: Lucie se chtěla vzít tajně, bez bulváru, jenže datum svatby nějak prosáklo na veřejnost a pár pak veselku radši zrušil, než aby se musel prodírat davem otravných paparazzi.

V tu dobu se to ledaskomu jevilo jako extrémně přehnaná reakce, ale v retrospektivě se nejspíš jednalo o správné rozhodnutí, vzhledem k tomu, že spolu následně nevydrželi a rozešli se. „Přestali jsme si rozumět a zjistili, že naše povahy dohromady nepůjdou. Víc za tím není, i kdyby se bulvár zbláznil, ale to vem čert,“ psal tehdy Hrdlička na sociálních sítích.

Možná se rozhoupe současný partner Lucie, právník Michal Smečka. Lucie respektuje jeho soukromí a partner jako by na sociálních sítích či v médiích vůbec neexistoval, realita je však taková, že už jsou spolu skoro devět let a k pořizování prstenu už by tak byl nejvyšší čas.

„Vždycky se mi líbila představa svatby v zahraničí. Taková ta romantická. Jít na pláži bosa, mít rozevláté šaty, vítr ve vlasech... Na druhou stranu bych tam nemohla pozvat úplně všechny nejbližší. Přece jen máme v rodině i starší lidi, a to by už třeba nemohli letět letadlem. Takže by ty svatby musely být asi dvě! Jedna tady, a jedna jen pro nás s partnerem,“ líčila Lucie své představy před dvěma lety pro deník Aha! Od představ k realitě nicméně cesta dlouhá, zdá se.