Let ze Sydney do Los Angeles za hodinu? Hypersonický sen se mění v realitu
13. 11. 2025 – 6:27 | Zpravodajství | Alex Vávra
Austrálie se chystá přepsat dějiny letectví. Brisbanský startup Hypersonix vyvíjí první znovupoužitelné hypersonické letadlo na vodíkový pohon, které by mohlo létat dvanáctkrát rychleji než zvuk – a otevřít cestu k čistému, rychlému a dostupnému létání i do vesmíru.
Hypersonický let – po desetiletí výsada vědecké fantazie – se začíná měnit v realitu. A jedním z průkopníků této nové éry se stává Austrálie. Brisbanská společnost Hypersonix Launch Systems oznámila, že získala 46 milionů dolarů v rámci investičního kola série A. Tento úspěch potvrzuje, že země, která byla donedávna považována spíše za pozorovatele technologických závodů velmocí, nyní směřuje mezi klíčové hráče.
Cílem Hypersonixu je vytvořit první znovupoužitelné hypersonické letadlo na světě poháněné čistým vodíkem. Pokud se projekt podaří, může zásadně proměnit nejen způsob, jakým létáme, ale i samotné chápání dopravy. Cesty, které dnes trvají dlouhé hodiny, by se mohly zkrátit na méně než šedesát minut. Let ze Sydney do Los Angeles by trval zhruba tolik, co promítání celovečerního filmu. Taková změna by znamenala revoluci srovnatelnou s přechodem od parních lodí k proudovým letadlům.
Do projektu investoval australský Národní fond pro rekonstrukci (NRFC), Queensland Investment Corporation (QIC) a skupina mezinárodních obranných investorů. Pro NRFC jde o historicky první investici v obranném sektoru – desetimilionový vklad, který má posílit schopnost země vyvíjet vlastní pokročilé technologie. Investiční kolo vedla britská společnost High Tor Capital zaměřená na obranné inovace, ke které se připojil švédský koncern Saab a polská investiční skupina RKKVC.
Hypersonix zaměstnává 45 odborníků napříč oblastmi inženýrství, výroby a testování. Jejich mise je jednoduchá, ale odvážná – přivést na svět první plně znovupoužitelné hypersonické letadlo na vodíkový pohon, které dokáže dosáhnout rychlosti Mach 12, tedy dvanáctinásobku rychlosti zvuku. Tento výkon je možný díky motoru SPARTAN – plně 3D tištěnému náporovému motoru (scramjetu), který nemá žádné pohyblivé části. Místo tradičního petroleje spaluje vodík, což znamená nulové emise oxidu uhličitého. Výsledkem je čistý, udržitelný a ekonomicky výhodný způsob létání, který kombinuje ekologii s nejvyšší možnou technologickou úrovní.
Zakladatelem Hypersonixu je Dr. Michael Smart, bývalý vědec NASA a profesor na Queenslandské univerzitě. Po desetiletích výzkumu v oblasti náporových motorů se rozhodl přenést teoretické poznatky do praxe. Hypersonix podle něj představuje vyvrcholení let výzkumu – přechod od laboratorních experimentů ke skutečným systémům, které mohou měnit svět. Společnost se tak stává mostem mezi akademickým světem a průmyslem, který má potenciál zcela přepsat pravidla letectví i kosmických letů.
Smart zdůrazňuje, že nejde pouze o rychlost. Klíčová je znovupoužitelnost, nízké náklady a udržitelnost – tedy to, co současný letecký a obranný průmysl hledá. Cílem není vyvinout další jednorázový raketový systém, ale platformu, která umožní létat často, efektivně a ekologicky. Tento přístup odpovídá novému myšlení v oblasti obrany i průzkumu vesmíru, kde opakované a levné testování představuje cestu k rychlejšímu pokroku.
Z laboratoře až na oběžnou dráhu
Získané prostředky budou použity především na financování testovacího letu hypersonického letounu DART AE, který vzniká ve spolupráci s NASA a americkým Pentagonem. Tento stroj o délce 3,5 metru bude poháněn motorem SPARTAN a jeho test se uskuteční v rámci programu HyCAT, spravovaného americkou jednotkou Defense Innovation Unit (DIU). Cílem programu je urychlit využívání komerčních technologií v armádě Spojených států a otevřít dveře spolupráci s inovativními soukromými firmami.
Letoun DART AE bude vypuštěn pomocí nosiče HASTE společnosti Rocket Lab z odpalovací rampy NASA Wallops ve Virginii. Očekává se, že půjde o první trvalý hypersonický let poháněný zeleným vodíkem v historii. Výběr Hypersonixu do programu HyCAT byl mimořádným úspěchem – firma byla vybrána jako první z více než šedesáti uchazečů z celého světa. Programový manažer DIU major Ryan Weed označil projekt za zásadní posun v přemýšlení o hypersonickém výzkumu – ne jako o oblasti zbraní, ale jako o budoucí dopravní a výzkumné platformě.
Současně Hypersonix připravuje vývoj druhého letadla s názvem VISR. Tento osmimetrový znovupoužitelný stroj bude určen pro zpravodajské a průzkumné mise, testování kosmických systémů i rychlé doručování vědeckých nebo obranných nákladů. VISR bude vybaven čtyřmi motory SPARTAN a jeho konstrukce využije pokročilé keramické kompozity schopné odolat extrémním teplotám.
Investice zároveň podpoří rozvoj pokročilé výroby v Queenslandu, kde Hypersonix buduje vlastní výrobní kapacity. Tím se Austrálie přibližuje k naplnění své dlouhodobé ambice – stát se soběstačným výrobcem špičkových leteckých technologií. Hypersonický let, definovaný jako rychlost přesahující Mach 5, je dnes považován za jednu z nejstrategičtějších oblastí moderního výzkumu. O prvenství v této disciplíně soupeří USA, Čína a Rusko, zatímco Austrálie se díky propojení akademické tradice a průmyslové inovace stává překvapivým, ale silným hráčem.
Podle předsedy představenstva Arthura Sinodinose, bývalého ministra průmyslu a velvyslance v USA, je Hypersonix přesně tím typem společnosti, kterou Austrálie potřebuje, pokud chce být lídrem v průmyslu budoucnosti. Jde o kombinaci technologického průkopnictví, ekologické odpovědnosti a národní strategie, která může zemi zajistit klíčovou roli v leteckém i obranném výzkumu.
Společnost plánuje v letošním roce získat další kapitál na rozšíření působení v USA a vybudování výrobních kapacit v Queenslandu. V době, kdy svět čelí rostoucím nárokům na udržitelnou dopravu i bezpečnost, představuje Hypersonix ukázku toho, jak může propojení vědy, inovací a odhodlání přinést skutečnou změnu.
Austrálie tak možná stojí na prahu nové éry – éry, kdy hypersonický let přestane být vizí z laboratoří a stane se součástí běžné dopravy i obrany. Budoucnost, ve které se lidé dostanou z jednoho konce planety na druhý za méně než hodinu, se už nerýsuje jen na papíře. Díky vizionářům, jako je Michael Smart a jeho tým z Hypersonixu, se pomalu, ale jistě rodí přímo nad australským nebem.