UFO, zmizení politiků a mrazivé ticho: temná tajemství Aljašky
13. 11. 2025 – 6:10 | Zprávy | Anna Pecena
Aljaška je nádherná – a děsivá. V rozlehlém pásu známém jako „Aljašský trojúhelník“ prý od 70. let zmizelo přes 20 000 lidí. Každý rok se tu eviduje zhruba 2 250 pohřešovaných, což je dvojnásobek amerického průměru. Nejde jen o legendy: v oblasti se odehrála i jedna z největších pátracích akcí v dějinách státu.
Kde se ztrácí i mapa: hranice trojúhelníku a tvrdá čísla
„Aljašský trojúhelník“ leží mezi Anchorage a Juneau na jihu a Utqiagvikem (dříve Barrow) na severu. Místní statistikám dominují náročné hory, ledovce, náhlé bouře, řídké osídlení – a dlouhé zimy, které zakonzervují stopy i tajemství. Právě zde se podle dostupných odhadů od počátku 70. let ztratilo přes 20 000 osob; ročně jde zhruba o 2 250 hlášení. Ať už člověk miluje divočinu jakkoliv, kombinace terénu, počasí a obří rozlohy znamená, že šance na nalezení je mizivá.
Případy, které mrazí: zmizelí politici i požírání stop mrazem
Nejznámějším příběhem je let Cessny z 16. října 1972 s kongresmany Halem Boggsem a Nickem Begichem, jejich poradcem a pilotem. Stroj zmizel při letu z Anchorage do Juneau. Následovala 39 dní trvající gigantická akce: přes 70 letadel nalétalo 3 600 hodin – bez výsledku. Vrak ani těla se nikdy nenašla a případ dodnes živí spekulace, od špatného počasí přes technické selhání až po vypjaté konspirační teorie. Oficiálně však zůstává záhadou a patří k největším nevyřešeným zmizením v americké politice.
Další mrazivý případ se váže k osamělým výpravám do tundry: lovci, turisté a dobrodruzi mizí bez svědků i signálu, často po náhlé změně počasí. I když se občas podaří identifikovat pozůstatky – třeba po útoku medvěda – ve stovkách případů nenajdou pátrači vůbec nic. Statistiky tak nafukuje právě kombinace drsné přírody a lidské odvahy (nebo lehkomyslnosti), která si žádá svou daň.
UFO, „magnetické anomálie“ a realita pod ledem
Bulvární fantazie? V oblasti se opakovaně hlásí „zvláštní světla na obloze“ a teorie o mimozemšťanech. Mluví se i o magnetických odchylkách, které mají motat přístroje. Ano, tyto motivy k Aljašce neodmyslitelně patří – a přitahují kliky i zvědavost. Ale odbornější pohled připomíná střízlivá fakta: obří, řídce obydlené území, brutální počasí, horské hřebeny, ledové štěrbiny a voda tak studená, že „spolkne“ důkazy i s lidmi. Zkrátka prostředí, kde se z malého problému stane během minut smrtící past – a kde i armádou posílené pátrání selhává. Proto jsou i „nejdivočejší“ teorie v závěru přehlušeny statistikami a kronikou záchranářů.
Shrnutí pro chladnou hlavu: Aljaška není hororová kulisa – je to reálné riziko. Více než 20 000 zmizení od 70. let a každoroční tisíce pohřešovaných nejsou mýtus. A přestože UFO a anomálie znějí lákavě, skutečným „viníkem“ je nejčastěji kombinace počasí, terénu a lidských rozhodnutí. Případ Boggs–Begich i rekordní pátrací akce to dokazují lépe než jakákoliv konspirace.