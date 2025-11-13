Dnes je čtvrtek 13. listopadu 2025., Svátek má Tibor
UFO, zmizení politiků a mrazivé ticho: temná tajemství Aljašky

13. 11. 2025 – 6:10 | Zprávy | Anna Pecena

ufozdroj: AI DALL-e
Aljaška je nádherná – a děsivá. V rozlehlém pásu známém jako „Aljašský trojúhelník“ prý od 70. let zmizelo přes 20 000 lidí. Každý rok se tu eviduje zhruba 2 250 pohřešovaných, což je dvojnásobek amerického průměru. Nejde jen o legendy: v oblasti se odehrála i jedna z největších pátracích akcí v dějinách státu.

Kde se ztrácí i mapa: hranice trojúhelníku a tvrdá čísla

Aljašský trojúhelník“ leží mezi Anchorage a Juneau na jihu a Utqiagvikem (dříve Barrow) na severu. Místní statistikám dominují náročné hory, ledovce, náhlé bouře, řídké osídlení – a dlouhé zimy, které zakonzervují stopy i tajemství. Právě zde se podle dostupných odhadů od počátku 70. let ztratilo přes 20 000 osob; ročně jde zhruba o 2 250 hlášení. Ať už člověk miluje divočinu jakkoliv, kombinace terénu, počasí a obří rozlohy znamená, že šance na nalezení je mizivá. 

Případy, které mrazí: zmizelí politici i požírání stop mrazem

Nejznámějším příběhem je let Cessny z 16. října 1972 s kongresmany Halem Boggsem a Nickem Begichem, jejich poradcem a pilotem. Stroj zmizel při letu z Anchorage do Juneau. Následovala 39 dní trvající gigantická akce: přes 70 letadel nalétalo 3 600 hodin – bez výsledku. Vrak ani těla se nikdy nenašla a případ dodnes živí spekulace, od špatného počasí přes technické selhání až po vypjaté konspirační teorie. Oficiálně však zůstává záhadou a patří k největším nevyřešeným zmizením v americké politice. 

Další mrazivý případ se váže k osamělým výpravám do tundry: lovci, turisté a dobrodruzi mizí bez svědků i signálu, často po náhlé změně počasí. I když se občas podaří identifikovat pozůstatky – třeba po útoku medvěda – ve stovkách případů nenajdou pátrači vůbec nic. Statistiky tak nafukuje právě kombinace drsné přírody a lidské odvahy (nebo lehkomyslnosti), která si žádá svou daň. 

UFO, „magnetické anomálie“ a realita pod ledem

Bulvární fantazie? V oblasti se opakovaně hlásí „zvláštní světla na obloze“ a teorie o mimozemšťanech. Mluví se i o magnetických odchylkách, které mají motat přístroje. Ano, tyto motivy k Aljašce neodmyslitelně patří – a přitahují kliky i zvědavost. Ale odbornější pohled připomíná střízlivá fakta: obří, řídce obydlené území, brutální počasí, horské hřebeny, ledové štěrbiny a voda tak studená, že „spolkne“ důkazy i s lidmi. Zkrátka prostředí, kde se z malého problému stane během minut smrtící past – a kde i armádou posílené pátrání selhává. Proto jsou i „nejdivočejší“ teorie v závěru přehlušeny statistikami a kronikou záchranářů. 

Shrnutí pro chladnou hlavu: Aljaška není hororová kulisa – je to reálné riziko. Více než 20 000 zmizení od 70. let a každoroční tisíce pohřešovaných nejsou mýtus. A přestože UFO a anomálie znějí lákavě, skutečným „viníkem“ je nejčastěji kombinace počasí, terénu a lidských rozhodnutí. Případ Boggs–Begich i rekordní pátrací akce to dokazují lépe než jakákoliv konspirace. 

 

Tagy:
příroda ufo zmizeni zajimavosti Aljaška záhady
Zdroje:
Idnes, zoom.iprima.cz
Anna Pecena
Novinářka z Prahy, která se věnuje spotřebitelským tématům a praktickým radám ze světa financí. Zajímá ji, jak se velká čísla promítají do peněženek jednotlivců - od každodenních nákupů až po dlouhodobé finanční plánování. Sleduje trh, trendy i pasti, které mohou ovlivnit běžné rozhodování domácností. Kromě novinářské práce studuje vysokou školu, ve volném čase se věnuje historii, japonské kultuře a profesionálnímu tanci. Věří, že i finance mohou být čtivým tématem - když za nimi hledáme lidi, jejich potřeby a životní příběhy.

