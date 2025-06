Lipavský mluvil s izraelským protějškem, vyjádřil pochopení pro obavy Izraelců

14. 6. 2025 – 6:23 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr.) telefonicky mluvil se svým izraelským protějškem Gideonem Saarem, který ho informoval o situaci v regionu.

Šéf české diplomacie vyjádřil pochopení pro bezpečnostní obavy Izraelců. Uvedl to na síti X. Izrael dnes provedl úder na íránské jaderné zařízení v Isfahánu a další místa, Írán pak zahájil odvetný raketový útok.

Lipavský mluvil se Saarem dnes večer. "Informoval mě o aktuální situaci v regionu a krocích armády. Vyjádřil jsem pochopení pro bezpečnostní obavy Izraelců. Zůstáváme nadále v kontaktu," napsal.

Izrael dnes proti Íránu podnikl zřejmě nejrozsáhlejší útok, jakému islámská země čelila od války s Irákem v 80. letech 20. století. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu oznámil, že údery cílily na íránské jaderné vědce pracující na výrobě atomové bomby, na íránská jaderná zařízení i na balistický program. Izraelská armáda v podvečer oznámila, že v úderech na íránském území dál pokračuje.

Izraelská média zároveň s odkazem na armádní zdroje uvádějí, že Írán večer odpálil na Izrael zřejmě stovky raket. Po celém Izraeli zněly sirény, záchranáři hlásí zraněné. Armáda vydala pokyn, aby se obyvatelé ukryli na chráněných místech a zůstali tam.

Čeští politici se dnes dopoledne vesměs shodovali, že útok Izraele na Írán byl opodstatněný. Írán podle českých politiků dlouhodobě vyhrožuje Izraeli zničením a íránský jaderný program byl pro Izrael rizikem. Vyplývá to z vyjádření politiků z vládní koalice i opozičního hnutí ANO na síti X.

Analytici, které ČTK oslovila, uvedli, že v případě eskalace konfliktu na Blízkém východě hrozí dlouhodobé zvýšení cen ropy a dalších energetických surovin, což by negativně ovlivnilo také českou ekonomiku. V takovém případě by se podle nich dalo očekávat i narušení dodavatelských řetězců, které by vedlo ke zdražení lodní dopravy.