Dáda Patrasová po návratu z Bohnic: "Měli jsme tam jít všichni tři"

14. 6. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke

Herečka popsala zážitky, smutek i zkušenosti z psychiatrické kliniky.

Milovaná herečka Dáda Patrasová se vrátila z měsíčního léčení v psychiatrické klinice v Bohnicích. Do péče lékařů a odborníků na psychické zdraví se svěřila dobrovolně poté, co to navrhl její syn.

Psychicky na tom podle všeho byla mizerně a hospitalizace přišla za pět minut dvanáct. V léčebně se jí nejdřív moc nelíbilo a psala do novin, že neví, proč tam je, nakonec tam ale strávila čtyři týdny a domů se vrátila teprve před několika dny.

Návrat s sebou nepřinesl žádné větší drama: „Koukali jsme s Dádou na tenis a pak šli poměrně brzy spát,“ popsal první společný večer po měsíci její manžel Felix Slováček pro Blesk.

Sama Dáda pak poskytla krátký rozhovor pořadu ShowTime na Primě.

„V nemocnici jsem byla proto, že můj manžel a syn se tak rozhodli, tak jsem se podrobila. Člověk je psychicky úplně na dně, když vám zemře vlastní dítě,“ vysvětlila trpce.

„Myslím, že jsme tam měli jít všichni tři. Ten pocit je neskutečný, máte to v hlavě ve dne i v noci. Pořád to máte v mysli, pořád se vám objevují obrazy z minulosti, co jste s ní prožili, je to opravdu hrozné. Už nikdy nebudu tak šťastná, jako jsem byla, když ona žila,“ svěřila se.

„Osobně jsem momentálně v takové situaci, že se s tím já osobně vyrovnat ještě nedokážu. Jak se říká, čas všechny rány zahojí a všechno přebolí, ale tohle je tak krutá rána do srdce, že si myslím, že v mém případě to nikdy nepřebolí, ale může se to jen trochu utlumit,“ dodala.

Dáda je známá milovnice zvířat, alespoň trochu útěchy jí dodávají její domácí mazlíčci: „Naštěstí mám zvířátka, jsou tak empatická, cítím, že všechno vědí. Jsou moc hodní a milí a tím mi pomáhají,“ děkuje herečka svému pejskovi a kočičce.