Limonádový Joe (Biden), laskavější tvář Ameriky

Joseph R. Biden Jr., nově zvolený americký prezident, je demokrat a abstinent. První vysvětluje rodinnou tradicí, druhé zase tím, že alkoholiků bylo v rodině už dost.

Tady je souhrn toho nejdůležitějšího, co byste měli vědět o rodáku z Pensylvánie, dlouholetém senátorovi, viceprezidentovi a prezidentovi Joe Bidenovi:

Rychlý Joe

Krátce před tím než Joe v roce 2008 podruhé vypadl z prezidentských primárek demokratů, si z něj komik Jay Leno ve své talk show utahoval: "Joe je na tom čím dál lépe. Jeho popularita stoupla z jednoho procenta v minulém měsíci na dvě procenta. Tímhle tempem by mohl získat prezidentskou nominaci v roce 2032."

Dlouholetý senátor za demokraty a později viceprezident to stihl od dvanáct let dřív. Na třetí pokus nominaci získal. A nejen to, prezidentské volby vyhrál.

Obama bin Biden

V letech 2009 až 2017 působil jako viceprezident po boku prezidenta Baracka Obamy. Ještě před tím, než si ho Obama zvolil za pobočníka, o něm řekl, že je "první Afroameričan, který mluví srozumitelně, je pohotový, čistý a vypadá dobře."

Barack se neurazil a zvolil si ho jako "running mate". Joe pro tandem s Obamou vymyslel název Obama bin Biden.

I prezident potřebuje pochválit

Při podpisu zákona, kterým Obama potvrdil reformu amerického zdravotního pojištění a kterou v Bílém domě sledovaly kamery a houština mikrofonů se Joe naklonil k prezidentovi a řekl mu lichotivou větu, která šla ihned do éteru: "Tak tohle se ti, Baracku, fakt povedlo. To je ku.evsky velká věc."

Vrazím jim růženec do …

Republikáni ho v Senátu kritizovali za to, že odmítl hlasovat pro federální zákon zakazující potraty. Zpochybňovali jeho víru. Katolík a potomek irských přistěhovalců se s nimi nepáral.

"Vrazím svůj růženec do krku (podle některých svědků 'do p.dele') republikánovi, který mi řekne, že nejsem věřící," obořil se na kritiky rozdurděný Biden.

Ostře sledované vlaky

Biden je známý pod přezdívkou Joe Amtrak. Když jako senátor roku 1972 po smrti své první ženy zůstal sám se dvěma malými syny, jezdil do Washingtonu ráno vlakem společnosti Amtrak, večer zpátky domů do Wilmingtonu. Pět dnů v týdnu trávil víc než tři hodiny na kolejích.

Mezi roky 1972 a 2008 tak najezdil Amtrakem přes dva miliony mil. V Bidenově bydlišti, ve Wilmingtonu, po něm pojmenovali železniční stanici – stanice Josepha R. Bidena Jr.

No vážně, jako hrob

Je upovídaný a prostořeký. Jednou se mu na recepci podařilo vyzradit úkryt amerických viceprezidentů. Komik Jimmy Fallon si z něj potom utahoval:

"Joe nešťastnou náhodou prozradil viceprezidentský kryt. On si prostě občas nemůže pomoci. Ale omluvil se. Řekl: 'Omlouvám se za tu chybu. Vypouštěcí kód našich mezikontinentálních raket je 85334. Heslo mého Gmailu je robot23. Co to říkám? Aha – a abych nezapomněl, klíč od Bílého domu je pod stromem u schodů ke hlavnímu vchodu.'"

Made in U.S.A.

Joe nepatří mezi radikální demokratické progresivisty. Jeho program je zelený, počítá s čistými energiemi i s vyššímu daněmi pro korporace. Avšak je centrista, v lecčems je jeho program podobný Trumpovu. Třeba v tom, že klade důraz na investice do infrastruktury a na programy, které mají motivovat Američany, aby kupovali americké zboží.

Dohody místo cel

Evropě a světu Joe Biden nepochybně ukáže Joe laskavější tvář než Donald Trump. Svědčí o tom mimo jiné tento výrok z kampaně: "Je chyba strčit hlavu do písku a říkat už žádné obchodní dohody. Svět bude obchodovat, ať se Spojenými státy, nebo bez nich."

Příliš mladý Reagan

Joe Biden bude dosud nejstarším ze všech amerických prezidentů. Dvacátého ledna příštího roku, kdy nastoupí do Bílého domu, mu bude 78 let, Na konci prvního prezidentského období mu pak bude 82 let. Dosud byl nejstarším ze 45 prezidentů, kteří Americe vládli, republikán Ronald Reagan. Bílý dům opustil v 77 letech.