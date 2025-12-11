Proč opustil těhotnou partnerku? Slavný herec si nemůže vynachválit nový vztah
11. 12. 2025 – 6:36 | Magazín | Jana Strážníková
Důvod rozchodu s těhotnou partnerkou byl jednoduchý a herec ho ani nijak zvlášť neskrývá.
Známý herec Jaromír Nosek se před dvěma lety postaral o mírný rozruch a pozdvižená obočí, když se rozešel s dlouhodobou partnerkou Zuzanou Hasalíkovou. Což by samo o sobě ještě nebyl až takový skandál, jenže Zuzana byla těhotná.
A opustit partnerku v naději zkrátka nevypadá úplně nejlépe.
Jaromírovi bylo nicméně vcelku jedno, jak to vypadá, protože rozchod prý proběhl bez hašteření a z prostého důvodu: „Jednoduše jsme si přestali rozumět a je poměrně nešťastné, že jsme se rozešli zrovna v době, kdy byla Zuzana těhotná. Dlouhou dobu se nám ale nedařilo počít dítě,“ řekl svého času Expresu.
Nejspíš poslední důsledek toho, že si rodiče přestali rozumět, s sebou celý život ponese právě jejich syn, který se narodil až po jejich rozchodu. Nemohli se shodnout na jménu a potomek tak dostal obě.
„Zuzaně se líbilo jméno Dominik, mně se líbilo jméno Nick. Pořád jsme si mysleli, že jeden z nás couvne. To se nestalo, a tak jsme si nakonec řekli, že může mít obě jména. Zní to trochu srandovně, ale jmenuje se Dominik Nick Nosek,“ vysvětlil herec.
S bývalkou se Jaromír stále občas vídá, bydlí celkem blízko u sebe a společně starají o dítě. Srdce už ale dávno patří jiné: Štěstí totiž nalezl po boku o skoro 20 let mladší barmanky Ivety.
Sedli si prý v ledasčem, především ale v cestování: „Vždy jsem cestoval, jen v tom posledním vztahu to bylo spíše takové resortové, což mě úplně nebavilo. Vlastně se teď vracím k batůžkovému cestování a myslím si, že je to oboustranné. Tímto způsobem jsem cestoval vždycky a procestoval jsem kus světa. Je dobré, že to máme podobně,“ pochvaluje si Nosek pro eXtra.cz.