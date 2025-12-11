Putin má tři identické kanceláře, důvod je poněkud zvláštní
11. 12. 2025 – 6:40 | Zprávy | Anna Pecena
Investigace Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) odhalila, že ruský prezident Vladimir Putin skutečně disponuje minimálně třemi téměř identickými „pracovnami“ rozmístěnými v různých koutech Ruska — a podle všeho jde o promyšlený plán, jak skrýt jeho skutečné pohyby před veřejností.
Kanceláře jako kulisy, které mají zmást svět
Podle investigace RFE/RL existují tři navlas stejné kanceláře v různých rezidencích: v Novo-Ogaryovu u Moskvy, v černomořském Soči a v odlehlé, elitní zóně Valdai. Analýza více než 700 oficiálních videí ukázala, že mnohé záběry údajně pořízené v Novo-Ogaryovu vznikly jinde. Provalily to nenápadné detaily – jiná klika, jiný termostat, odlišné linie na stěnách. Záměna je natolik propracovaná, že si jí běžný divák nevšimne.
Podle Fox News vznikala síť klonovaných kanceláří postupně. Valdajská replika byla hotová kolem roku 2018, sočská verze pak kolem roku 2020. Účel je podle analytiků jediný: skrýt skutečné místo pobytu prezidenta v době zvýšených bezpečnostních rizik.
Luxus sídel, který připomíná život carů
Nejde však jen o kanceláře. Celé Putinovy rezidence patří k nejluxusnějším objektům v Rusku. Valdajské sídlo leží u jezera obklopeného hlubokými lesy, s přístupem omezeným na úzký okruh lidí. Podle dostupných dat disponuje rozlehlými lázněmi, bazény, vlastními zdravotnickými zařízeními a rozsáhlými podzemními prostory. Sočská rezidence zase připomíná kombinaci lázeňského resortu a pevnosti – s výhledem na moře, soukromými silnicemi a infrastrukturním zázemím pro stovky pracovníků.
Sám komplex Novo-Ogaryovo je navržen jako moderní palác: mramor, intarzované dřevo, zlaté detaily, privátní sportovní haly a park o rozloze menšího města. Pokud by se porovnávaly rozlohy, celková plocha hlavních Putinových sídel přesahuje 200 tisíc m², tedy více než mnohé evropské královské paláce.
Když se luxus mísí s propagandou
Proč jsou tato sídla tak důkladně přestavěná do jednoho vizuálního stylu? Podle odborníků na informační operace jde nejen o bezpečnost, ale i o propagandistický efekt. Veřejnost má vidět stabilní prostředí, klidné zázemí vůdce, který je údajně stále „v Moskvě“. RFE/RL zjistila, že v některých obdobích byla až třetina videí uváděných jako z Novo-Ogaryova ve skutečnosti natočena jinde.
Fox News tuto strategii přirovnává k postupům diktátorů 20. století, kteří rovněž tajili svou polohu a využívali falešné lokace. Kreml se k výsledkům vyšetřování nevyjádřil.
Válečný zločinec v palácích: kontrast, který bije do očí
Celý obraz ještě zostřuje skutečnost, že Mezinárodní trestní soud (ICC) vydal na Putina zatykač za válečné zločiny. Z formálního hlediska je tak Putin mezinárodně stíhanou osobou. Zatímco velká část světa jej vnímá jako vůdce odpovědného za agresi a krutosti, on podle investigací tráví čas v sídlech vybavených jako luxusní prázdninové resorty a pohybuje se mezi několika „kulisa-kancelářemi“, aby zakryl svůj skutečný pohyb. Kontrast mezi válečnými obviněními a životem v palácích je tak ostřejší než kdy dřív.