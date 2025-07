Léto v zahradě: Ráno patří zálivce, večer klidu a radosti

23. 7. 2025 – 11:43 | Magazín | Žanet Ka

Zahrada v létě je živý organismus - dýchá, bují, překvapuje. Odměňuje za jarní práci štědrými plody, ale zároveň si žádá každodenní péči. V tomto období sklízíte nejen úrodu, ale i zkušenosti. Ať už pěstujete rajčata na balkoně, nebo se staráte o zeleninové záhony za domem, léto přináší chvíle radosti, vůně, ale i drobné výzvy. Co je v červenci a srpnu pro zahrádkáře typické a na co rozhodně nezapomenout?

Léto je pro zahradníky to, co je Vánoce pro děti, období očekávání, odměn i překvapení. Jen místo stromečku tu voní levandule, místo cukroví se sklízí rajčata a místo dárků se rozdávají okurky sousedům. Slunce hřeje, hlína je teplá a pod rukama se den co den dějí drobné zázraky.

Rána patří zálivce.

V časných hodinách, kdy je vzduch ještě chladivý, vezme zahradník konvičku či hadici a vyrazí ke svým zeleným svěřencům. Rajčata, papriky, cukety, okurky... Půda rychle vysychá, a tak je zalévání nejen rituál, ale i nutnost. A není to jen o vodě, právě v létě se hodí přihnojit, nejlépe přírodně, třeba jíchou z kopřiv nebo kompostovým čajem. Nejde o rozmazlování, spíš o láskyplnou péči.

Letní rytmus zalévání Zalévejte buď brzy ráno, nebo až večer, voda se neodpaří tak rychle a rostliny se nespálí. Horké poledne je pro konve tabu!

Sklizeň: každodenní radost.

Zatímco jaro je o očekávání, léto je časem sklizně. Každý den dozraje něco nového- saláty, hrášek, fazolky, první brambory, ale i borůvky, maliny či angrešt. Zahrada v létě nepřetržitě dává a kdo jednou okusil tu čerstvost právě utrženého rajčete nebo křupavé kedlubny, ten ví, že se tomu nic nevyrovná.

Tip na sklizeň Nejvíce chuti mají rajčata, když je sklidíte dopoledne, než začne žár. Stejně tak salát, vydrží pak křehký a svěží.

Letní stříhání a tvarování.

V létě se také stříhá. Nejen kvůli estetice, ale aby rostliny lépe sílily a dávaly víc plodů. U rajčat se vyštipují zálistky, u keřů se odstraní přerostlé větve, u trvalek odkvetlé květy, aby podpořily další kolo kvetení. Příroda má v létě chuť růst do výšky i šířky a právě proto potřebuje zahradníkovo jemné vedení.

Na co se často zapomíná? Jahodník po sklizni potřebuje ostříhat staré listy a přihnojit, odvděčí se vám další sezónu bohatou úrodou. Levanduli seřízněte po odkvětu – prodloužíte jí život i krásu. Totéž platí pro mátu, tymián nebo oregano- čím víc stříháte, tím víc rostou.

Škůdci nikdy nespí.

Ani v létě není zahradník bez starostí. Mšice, housenky, plíseň rajčat- to jsou nezvaní hosté, kteří se rádi přijdou přiživit na naší práci. A tak kromě konvičky saháme i po postřiku, ideálně přírodní cestou. Heřmánkový nebo česnekový odvar bývá účinný a nezatíží půdu.

Přírodní ochrana bez chemie Na mšice vyzkoušejte postřik z kopřiv, nebo je vypuďte pomocí jejich přirozených nepřátel- slunéček sedmitečných.

Zahrada jako místo odpočinku.

Léto ale není jen o práci. Právě v tomto období se zahrada stává i místem, kde si člověk odpočine. V houpací síti s knihou, u stolu s džbánem domácího sirupu, pod pergolou, kde to voní bylinkami a večerním grilováním. Zahrada v létě není jen zelenina, je to prostor pro sdílení i relaxaci.

Slimáci pod kontrolou Pasti z piva, dřevěné prkénko jako úkryt nebo měděná páska – každý zahrádkář má svůj trik. Najděte ten svůj dřív, než vám zlikvidují salát!

A co je na tom nejkrásnější?

Že každá zahrada je jiná. Někdo má pár truhlíků na balkoně, jiný skleník a řádky na celém pozemku. Ale všichni, bez ohledu na velikost, sdílíme tu zvláštní radost, když se pod rukama proměňuje semínko v něco živého. Když v horkém dni narazíme na první zralé rajče a v podvečer zavlažíme zemi, která voní jako dětství.

Protože zahrádkaření v létě není jen o sklizni. Je to způsob, jak být víc tady a teď. Jak se zpomalit. A jak se tiše radovat z toho, co roste v zemi, v květináči i v nás.