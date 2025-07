Přísaha odmítla nabídku Motoristů sobě na spolupráci ve sněmovních volbách

23. 7. 2025 – 12:16 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Republiková rada hnutí Přísaha jednohlasně odmítla nabídku strany Motoristé sobě na spolupráci v letošních sněmovních volbách.

Půjde do nich samostatně, uvedl mluvčí hnutí Ondřej Požár. Podle Přísahy Motoristé rozbili společný projekt prohlášením o samostatném postupu. Šéf Motoristů Petr Macinka ČTK dnes řekl, že nabídka pro Přísahu byla velmi dobrá a slušná. Dřívější vyjádření si podle něj Přísaha interpretovala mylně. Odmítl, že za konec spojenectví mohou Motoristé. Přísaha dostala šanci učinit pragmatické politické rozhodnutí, ale odmítla, což Motoristé respektují, dodal.

zdroj: Profimedia

O schůzku ohledně případné společné kandidatury požádali Motoristé, předseda Přísahy Róbert Šlachta se s Macinkou a volebním lídrem Motoristů Filipem Turkem sešel v úterý. Republiková rada Přísahy následně stvrdila svoje předchozí rozhodnutí o samostatné kandidatuře. "Hnutí Přísaha po úspěšných evropských volbách, kterými oba subjekty prošly společně, věřilo v úspěch společné kandidátky i v parlamentních volbách. Nebyla to Přísaha, kdo rozbil společný úspěšný projekt. Byli to jednoznačně Motoristé sobě svým jednostranným vyhlášením do médií o jejich samostatném postupu," uvedl Požár.

Macinka setkání označil za přátelské. "Dali jsme jim velmi dobrou a slušnou nabídku, aby nepropadli jejich hlasy. Odmítli ji a rozhodli se jít sami," řekl. Lednové vyjádření ohledně samostatné kandidatury podle něj mířilo na vytvoření koalice. "Pouze jsme řekli, že nechceme jít do koalice a riskovat tím vyšší volební klauzuli. Pokud si to interpretovali jinak, tak je to mylné. Možná to spíš naznačuje, že sami nechtěli spolupracovat," dodal.

Úterní nabídka Motoristů zněla podle Macinky na několik krajských lídrů, desítky míst na kandidátkách a desítky milionů korun ze státních příspěvků, které by Přísaha získala na svoji další činnost, v poměru půl na půl. "Bohužel se potvrdila slova Róberta Šlachty, která před svědky pronesl na podzim loňského roku: Raději budu mít dvě procenta sám než osm procent s Macinkou. O tom, kdo se chtěl, či nechtěl dohodnout, nechť si každý udělá obrázek sám. Tímto je pro nás celá věc uzavřená," uvedl Macinka.

Podle Požára jsou překážkou také některé návrhy Motoristů. "Třeba na vytvoření dvojí kvality ve zdravotnictví, vytváření komisí ve vysokém školství a úředním kádrování jednotlivých oborů studia určených ke zpoplatnění. Dále je pro hnutí Přísaha nepřekročitelná personální nominace paní Renaty Vesecké. Hnutí Přísaha bude kandidovat v následujících volbách samostatně s podporou nezávislých osobností, s čistým štítem a čistým svědomím," řekl mluvčí.

Přísaha představila první trojici lídrů. V Karlovarském kraji povede kandidátní listinu Martin Zvonař z Katedry pohybových aktivit a zdraví Masarykovy univerzity v Brně. Lídrem pro Královéhradecký kraj je sportovní právník a trenér lyžování Ladislav Jack Janků. V kraji Vysočina bude v čele kandidátky freestylový motokrosař František Máca.

Podle modelu STEM z konce minulého týdne by Motoristé sobě ve volbách získali 3,5 procenta. Červnový model agentury Median připsal Motoristům 5,5 procenta, od února do dubna se v průzkumech Medianu pohybovali o několik procent výš. Přísaha se v průzkumech nedostává výš než nad tři procenta. Vzhledem k dosavadním předvolebním preferencím tedy oběma subjektům hrozí, že hlasy jejich voličů propadnou.

Volby do Sněmovny se uskuteční 3. a 4. října. Lhůta pro podání kandidátek končí v úterý 29. července, do 4. srpna budou mít strany ještě možnost podané kandidátky doplňovat, případně měnit pořadí kandidátů.