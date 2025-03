„Evropa se veze a my to platíme!“ USA zpochybňují vojenskou pomoc Evropě – tajné plány unikly přes chat

Uniklá komunikace Trumpova týmu odhaluje šokující postoj: Evropa si prý americkou pomoc nezaslouží. A Spojené státy s ní možná opravdu končí.

Washington zažívá další otřes. Podle investigativní zprávy magazínu The Atlantic došlo k jednomu z nejzávažnějších úniků vojenských informací v posledních letech – a stalo se to tam, kde by to málokdo čekal: ve skupinovém chatu na šifrované aplikaci Signal. Zde si nejvyšší představitelé Trumpovy administrativy vyměňovali detailní informace o plánovaném útoku na Hútie v Jemenu. Mezi nimi byl i novinář, který byl do skupiny omylem přizván. Chat nesl název „Houthi PC small group“ a účastnili se ho mimo jiné ministr obrany Pete Hegseth, viceprezident JD Vance, ministr zahraničí Marco Rubio, šéfka štábu Susie Wilesová a další činitelé odpovědní za národní bezpečnost. Některé zprávy dokonce obsahovaly informace o cílech útoku, použitých zbraních i přesném časování.

Ministr obrany USA Pete Hegseth | zdroj: Profimedia.cz

Nejvíce však zaujala debata o tom, zda by USA měly do celé operace vůbec vstupovat – a hlavně proč. Viceprezident Vance v chatu uvedl, že se mu příčí opakovaně „vytahovat Evropu z problémů“. Konkrétně napsal: „Fakt nenávidím, že zase musíme Evropu zachraňovat.“ Hegseth mu odpověděl: „Plně sdílím tvou nechuť k evropskému přiživování. Je to ubohé.“

Tato vyjádření ukazují na zásadní změnu postoje Washingtonu: Spojené státy již nechtějí automaticky zasahovat ve prospěch evropských spojenců – i když právě Evropa je kvůli útokům na lodě v Rudém moři ekonomicky nejvíce ohrožená. Podle dalších uniklých zpráv měl Vance navrhovat, aby se útok odložil o měsíc, kvůli možnému nárůstu cen ropy a obavám, že vojenská akce odporuje současné Trumpově rétorice vůči Evropě. Nakonec se ale přiklonil k rozhodnutí skupiny operaci spustit. Americký útok na Hútie byl zahájen 15. března.

Viceprezident Spojených států J.D. Vance | zdroj: Profimedia.cz

Zprávy byly údajně nastaveny tak, aby po určité době zmizely, což vyvolává další podezření – tentokrát z porušení zákonů o archivaci oficiální komunikace. Ačkoli použití aplikace Signal není samo o sobě ilegální, sdílení utajovaných informací tímto způsobem může být trestné.

Demokraté mluví o trestném činu, Trump zatím mlží

Zákonodárci z Demokratické strany reagovali ostře. Senátor Chuck Schumer prohlásil: „Je to jeden z nejšokujících případů porušení vojenského utajení, o kterém jsem kdy četl.“ Senátorka Elizabeth Warrenová na sociální síti X uvedla, že jde o „očividně nelegální a neuvěřitelně nebezpečné“ jednání. Její kolega Chris Coons šel ještě dál: „Každý, kdo se této konverzace účastnil, právě spáchal trestný čin. Ať už úmyslně, nebo ne. Za něco takového se běžně chodí do vězení.“

Tulsi Gabbardová, šéfka Národní zpravodajské služby, která byla ve skupině rovněž přítomna, krátce po incidentu veřejně prohlásila, že „jakékoli neoprávněné zveřejnění utajovaných informací je porušením zákona a bude tak také řešeno“.

Donald Trump mezitím situaci zlehčil. „Nevím o tom nic. Nejsem fanoušek The Atlantic,“ řekl lakonicky novinářům. Bílý dům později potvrdil, že byl o incidentu informován a že probíhá vyšetřování. Přesto ale vzkázal, že „prezident Trump má plnou důvěru ve svůj tým pro národní bezpečnost“.

Signál nejistoty: Spojenectví s Evropou není, co bývalo

Skandál znovu otevřel otázku budoucnosti transatlantických vztahů. Výroky o „evropském přiživování“ a neochotě zasahovat ve prospěch spojenců ukazují, že USA se mohou ve světě stále více izolovat a uzavírat do čistě národního rámce rozhodování – zvlášť pokud by se Trump vrátil do Bílého domu. Evropa se zatím k incidentu oficiálně nevyjádřila, stejně jako Írán a Hútijové. Ale jedno je jisté: víra v neochvějné americké vedení se v Bruselu otřásá.