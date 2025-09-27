Lékaři nevěřili vlastním očím: Prudké zívnutí zlomilo ženě vaz
27. 9. 2025 – 13:00 | Zpravodajství | Alex Vávra
Obyčejné ranní zívnutí obrátilo život mladé matky naruby – během vteřiny si zlomila vaz, bojovala o život na operačním sále a dodnes trpí následky. Jak je možné, že tak běžný pohyb způsobil tragédii, která zničila celou rodinu?
Zívnutí. Gesto, které děláme všichni několikrát denně, aniž bychom mu věnovali pozornost. Pro šestatřicetiletou Hayley Black z britského Milton Keynes se ale proměnilo v noční můru, která ji málem stála život. Stačil okamžik – ranní protažení a napodobení zívajícího miminka – a celému jejímu tělu projel elektrický šok. Ruka jí zůstala viset ve vzduchu, bolest byla tak strašlivá, že se snažila omráčit údery do hlavy. Manžel Ian si nejdřív myslel, že jeho žena jen přehání. „Je pět ráno, nic se ti nestalo, jsi v pohodě,“ uklidňoval ji. Jenže Hayley trvala na svém: „Něco je vážně špatně.“ Nakonec zavolal sanitku – a tím jí zachránil život.
Lékaři v šoku: šance na přežití byla poloviční
V nemocnici panoval zmatek. Snímky neukazovaly nic vážného, přesto Hayley křičela bolestí a zdravotníci ji museli držet v hlavových blocích. „Celou noc jsem prosila, ať se na mě podívají pořádně. Nikdo mi nevěřil. Až chirurgické testy odhalily pravdu – obratle C6 a C7 se při zívnutí posunuly dopředu do páteře,“ vzpomíná. Lékaři rodině oznámili drtivou prognózu: Hayley má jen padesátiprocentní šanci, že přežije akutní operaci. A i kdyby přežila, stejná byla pravděpodobnost, že zůstane navždy upoutána na vozík. Její matka slyšela od doktora slova, která ji pronásledují dodnes: „Je to 50 na 50, jestli bude chodit, nebo vůbec žít.“
Chirurgové provedli riskantní zákrok známý jako diskektomie a fúze. A stal se zázrak – Hayley se probudila a všechny její funkce fungovaly. „Bylo to neskutečné. Ale trauma si nesu dodnes,“ přiznává.
Z vozíku zpět na nohy – ale s následky na celý život
Zotavování bylo kruté. Hayley strávila měsíce na invalidním vozíku, znovu se učila chodit a její manžel se přes noc stal jejím pečovatelem i samoživitelem. Rodina kvůli nákladům a ztrátě práce skončila dokonce bez domova. Dnes Hayley žije s trvalým poškozením nervů a fibromyalgií – nemocí, která přináší neustálou bolest, únavu a nespavost. „Pokud si nevezmu léky, každý krok mi projede elektrickým šokem od páteře až do hlavy,“ říká. Její tělo navíc zdobí jizva na průdušnici, připomínka operace, která jí zachránila život.
Vděčnost za maličkosti
Přesto všechno dnes hledí na život s pokorou. „Nemůžu běhat s dětmi ani chodit na cvičení, ale děkuji za malé věci – že chodím, že jsem tu se svou rodinou. To, že nejsem na vozíku, je zázrak,“ přiznává.
Zároveň varuje ostatní, aby nepodceňovali signály vlastního těla. „Krk je extrémně citlivá oblast a lidé si to neuvědomují. Když víte, že je něco vážně špatně, nenechte se odbýt. Věřte svým instinktům.“
Hayley dnes funguje v každodenním boji s bolestí, ale našla v něm nové životní motto: být vděčná za obyčejné chvíle. „Nemusíte být hrdinové ani inspirací. Stačí, když přežijete každý den tak, jak nejlépe dokážete. A to je ta největší síla.“