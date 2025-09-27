Zlom v záhadě zmizení pilotky Amelie Earhartové: Trump nařídil zveřejnění záznamů
27. 9. 2025 – 14:36 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Americký prezident Donald Trump se rozhodl nařídit odtajnění a zveřejnění veškerých záznamů vlády Spojených států, které se týkají zmizení slavné americké pilotky Amelie Earhartové.
Trump o svém rozhodnutí informoval na sociální síti Truth Social. Earhartová zmizela v roce 1937 při svém pokusu o oblet zeměkoule.
"Její zmizení, ke kterému došlo před téměř 90 lety, uchvátilo miliony lidí," uvedl Trump. "Nařizují své administrativě, aby odtajnila a zveřejnila všechny vládní záznamy týkající se Amelie Earhartové," dodal.
A kdo vlastně byla Amelia Earhartova?
Amelia Earhart byla ženou, jejíž jméno je synonymem pro odvahu, dobrodružství a touhu po neznámém. Její život, plný neustálých výzev, neuvěřitelných úspěchů a nakonec tajemného zmizení, se stal jedním z největších příběhů v historii letectví.
Dětství a raný život
Amelia Mary Earhart se narodila 24. července 1897 v Atchisonu ve státě Kansas. Už od dětství projevovala nezávislý duch a zájem o netradiční činnosti. Není tedy překvapením, že ji fascinovalo letectví. Její rodina nebyla nijak zvlášť bohatá, ale její otec byl právník a její matka ji podporovala v jejích neobvyklých zájmech.
Amelia se poprvé setkala s letectvím ve svých dvaceti letech, kdy navštívila letecký mítink v Torontu. Po této zkušenosti byla rozhodnutá stát se pilotkou. V roce 1920, po absolvování několika hodin na zemi, získala svou první leteckou lekci od zkušené pilotky Neta Hinsona, což znamenalo začátek její letecké kariéry.
Průlomová kariéra
Po několika letech intenzivního tréninku a závodění se Earhart stala jednou z nejvýznamnějších pilotek své doby. V roce 1928, tedy ve věku 31 let, se stala první ženou, která přeletěla Atlantik, a to i přesto, že na palubě byla pouze pasažérkou. Tento historický let ji proslavil po celém světě a otevřel jí dveře k dalšímu rozvoji kariéry. O tři roky později, v roce 1932, se rozhodla podstoupit další riskantní podnik — sama přeletět Atlantik. Tentokrát už byla za kormidlem letadla a stala se tak první ženou na světě, která to dokázala.
Earhart neustále lámala hranice. V roce 1935 jako první žena na světě přeletěla Pacifik a stala se také první osobou, která přeletěla tento oceán sólo. Její úspěchy, které byly pozoruhodné nejen pro její ženskou identitu, ale i pro její letecké schopnosti, inspirovaly nespočet dalších žen, aby následovaly její cestu.
Symbol ženské emancipace
Amelia Earhart byla nejen průkopníkem v letectví, ale i silným hlasem v boji za rovnost žen a mužů. Ve své době byla považována za ztělesnění pokroku a moderního feminismu. Věnovala se nejen létání, ale i psaní knih, ve kterých popisovala své zážitky a motivovala ženy k tomu, aby se vydaly na vlastní cestu a snažily se dosáhnout svých snů, bez ohledu na to, jak těžká by mohla být.
Navíc byla aktivní v několika organizacích, které se zaměřovaly na zlepšení postavení žen ve společnosti. Byla členkou feministických spolků, podporovala práva žen na hlasovací právo a pomáhala otevřít dveře pro ženy, které chtěly vstoupit do oborů, které byly považovány za mužské domény, včetně letectví.
Tajemné zmizení
Amelia Earhart byla na vrcholu své kariéry, když se rozhodla uskutečnit svůj nejslavnější a nejambicióznější cíl — obletět svět.V roce 1937 se Earhartová spolu s navigátorem Fredem Noonanem vydali na palubě upraveného dvoumotorového stroje Lockheed Electra obletět svět. V červenci 1937 měli za sebou už 35.000 kilometrů a zbývalo jim posledních 11.000 na přelet Tichého oceánu. Na poslední etapu své cesty odstartovali 2. července z Nové Guineje. Před sebou měli mezipřistání na Howlandově ostrově, kde měli doplnit palivo a zamířit na Havaj a do Kalifornie. Na Howlandův ostrov však nikdy nedoletěli. Jejich poslední komunikace ukázala, že ztratili orientaci a měli problémy s palivem.
Prezident Franklin Roosevelt posléze nařídil rozsáhlé pátrání. Vše ale bylo marné a pilotka byla 5. ledna 1939 úředně prohlášena za mrtvou. Záhadné zmizení Amélie Earhartové stále fascinuje svět. Různé teorie o jejím osudu zahrnují možnost, že se s letadlem zřítila do moře, ale existují i spekulace, že ji zajali Japonci, podle jiné zase byla její havárie jen záminkou pro letecký průzkum japonských vojenských základen v oblasti a Earhartová dál žila v ústraní pod změněnou identitou. Podle další teorie Earhartová pád letadla přežila a zemřela nejspíš až za několik týdnů na pustém ostrově Nikumaroro ostrovního státu Kiribati.
Dědictví
I přesto, že Amelie Earhart zemřela v roce 1937 (ať už tragicky nebo tajemně), její odkaz žije dál. Její příběh o odvaze, vytrvalosti a lásce k dobrodružství inspiroval generace, a to nejen ženy, ale i muže, kteří se rozhodli jít za svými sny a neohlížet se na to, co je považováno za nemožné.
Earhartová také pomohla přetvořit letectví a jeho vnímání v očích veřejnosti. Její úspěchy, i když byly v její době mimořádné, položily základy pro další generace pilotek, které přišly po ní. Dnes je nejen symbolem ženské emancipace, ale i připomínkou toho, že naše schopnosti nejsou omezeny pohlavím, národností ani okolnostmi, do kterých se narodíme.
Amelia Earhart se svým odvážným životem a nezměrným odhodláním nejen že prolomila hranice nebe, ale i lidských možností. Ať už její příběh skončil jakkoli, její duch dobrodružství a odvahy přetrvává navždy.