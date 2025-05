Legendární zpěvačka si konečně splnila sen: Překrásné útočiště uprostřed ráje

26. 5. 2025 – 8:23 | Magazín | BS

Trvalo to sice půl života, ale snu se nevzdala a konečně si pořídila svou vymodlenou chaloupku v překrásné přírodě.

Oblíbená zpěvačka Monika Absolonová se před třiceti lety proslavila svou rolí v ikonickém muzikálu Dracula. Tenkrát na pódiu stála neotrkaná, nesmělá osmnáctiletá slečinka. Dnes je na tom samém jevišti k vidění stylová, sebevědomá dáma těsně před padesátkou, ale Dracula se hraje a zpívá pořád. A pořád s velkým úspěchem.

„Dracula byl pro mě úplně první muzikál, ve kterém jsem účinkovala. Tehdy jsem ještě netušila, že se má cesta bude ubírat tím muzikálem a že to nebude zdaleka poslední moje role,“ vzpomíná Monika s úsměvem.

„Ale je to hrozně hezký. Opravdu mě tenkrát v roce 1995 nenapadlo, že i v roce 2025 v tom budeme hrát,“ dodala.

Po třiceti letech aktivní a občas náležitě dramatické kariéry si ale občas také potřebuje odpočinout. A právě proto si konečně splnila dlouholetý sen: Roky hledala, až konečně našla chaloupku na ideálním místě v Českém ráji.

Chata byla v horším stavu a byla potřeba rekonstrukce, Monika ji ale pečlivě přetváří na bezpečné útočiště pro únik z ruchu a stresu uspěchaného života.

„Stále rekonstruuju a myslím si, že ještě budu. To není práce na chvíli, je to na dlouhodobost. Mám ale fantasticky šikovné lidi, kteří se o to starají, tak doufám, že to jednou dotáhneme do nějakého cíle,“ prozradila.