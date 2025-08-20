Legendární seriál Comeback se konečně vrací? Tomáš Matonoha: "Oslovili mě, že to chtějí obnovit"
20. 8. 2025 – 7:40 | Magazín | Jiří Rilke
Comeback bude mít comeback? Slavný herec se podobné možnosti vůbec nebrání.
Jeden z nejúspěšnějších českých komediálních seriálů by se mohl dočkat zmrtvýchvstání.
Od prvního dílu sitcomu Comeback už uplynulo dobrých deset let, fanoušci ale na ikonické scény a mimořádně dobře zvolené obsazení stále nedají dopustit.
Že by možná nebylo od věci natočit další sérii, tak napadlo nejen diváky, ale také producenty. První plány na novou řadu přitom přišly už před několika lety, jak prozradil Tomáš Matonoha, který v seriálu ztvárňoval svérázného Tomiho Paciho.
„Oslovili mě před třemi roky, vyvolávali, že to chtějí obnovit. Potom řekli, že je to pozastavený, takže já se neptám. Uvidíme, necháme se překvapit,“ hlásí.
Slavné zprávy o natáčení nové řady přitom prosákly na veřejnost už před rokem a půl: „Už to začalo... Sledujte, hlídejte... Bratři Pacovští zase pohromadě,“ lákal svého času Martin Dejdar společnou fotkou právě s Tomášem Matonohou. Fotku z natáčení sdílel také Xindl X, který na seriálu už dříve pracoval jako scénárista.
Jenže něco se muselo zle pokazit, protože uběhlo nějakých dvacet měsíců a nemáme nic jiného než jen ticho po pěšině.
„Tak nějak to furt visí ve vzduchu, ještě to nezrušili, ale je to asi složitější, než se zdá se k tomu vrátit,“ prohlásil nyní Matonoha o poznání smutněji.
Sám by se přitom vrátil velmi rád, protože na Comeback nedá dopustit a všímá si narůstající popularity seriálu i roky poté, co skončilo vysílání: „Něco, co by fakt bylo vtipný, bavilo a nebylo trapný, hloupý, tak je toho jak šafránu. Myslím si, jak je toho málo, že vlastně lidi objevujou starý, dobrý věci,“ domnívá se.
Další řadu by si přitom podle něj nenechal ujít ani zbytek party, protože mezi sebou prý všichni měli fantastickou chemii: „Byla to vynikající parta, vynikající chemie mezi těma lidma. Bylo to takový vlastně, jak někdy je to toxický prostředí, tak to bylo opak toho toxickýho. Lepší lidi vybrat nemohli kolem mě,“ zavzpomínal.
„Naše telefonní čísla mají, až prostě někdo vydře šestnáct vtipných scénářů, můžem jít makat,“ prohlásil na závěr.
Uvidíme, zda k nové řadě nakonec opravdu někdo zavelí. Pro řadu fanoušků by se bezesporu jednalo o splněný sen.