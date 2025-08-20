Anička Slováčková by oslavila 30 let. Rodina si to nechce připomínat
20. 8. 2025 – 7:00 | Magazín | BS
Rána je pořád ještě příliš čerstvá a žádné připomenutí se proto nechystá.
Milovaná zpěvačka Anička Slováčková by v pátek sfoukla rovných třicet svící na narozeninovém dortu. Kulatiny ale nikdy neoslaví, počátkem dubna podlehla ohavné nemoci.
„Zatím je to tak blízko, že si to nedokážu představit. Mám ji v srdci a v duši,“ řekl otec Felix Slováček Blesku, když se novináři ptali, zda chystá nějaké připomenutí narozenin ztracené dcerky.
Možná časem. Teď ale prostě ještě ne.
Felix má navíc ještě starosti s pietním místem, které stále ještě není hotové: „Připravuju hrob, je kousíček od strašnického krematoria, ale do dne jejích nedožitých narozenin ho nestihneme,“ prozradil.
Prý se vyskytly komplikace: „Jsou tam nějaké problémy, s mramorem i dalšími věcmi, nechci to teď rozebírat, ale bude to tam krásný,“¨dodal.
O jaké problémy jde přesně, už neupřesnil.