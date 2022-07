Legendární doktor Burke řádí v Plzni

Jubilejní patnáctý ročník festivalu Divadelní léto pod plzeňským nebem uvedl premiéru hry Ladislava Smočka Podivné odpoledne dr. Zvonka Burkeho. Jejímu autorovi, co v Plzni prožil mládí a stále se zde cítí jako doma, inscenační tým nové nastudování kusu věnoval. Během července zažijí diváci jednoho z našich největších open air divadelních festivalů hned deset repríz této novinky.

Režisér Šimon Dominik komedii ozvláštnil tím, že do titulní role podivína Burkeho obsadil pohybově i komediálně talentovanou ženu, plzeňskou herečku Dianu Tonikovou, která si v rámci festivalu zahrála už v pěti dřívějších představeních. Naopak do figury vdovy Outěchové vybral muže, hvězdu Divadla Sklep, herce, režiséra a scenáristu Milana Šteindlera. Jeho specifické zabarvení hlasu připomíná intonace hereckého barda Jana Pivce. Šteindler na sebe nestrhává pozornost, dává kolegům vyniknout a pokaždé, když se na scéně objeví s pekáčem čerstvě upečených buchet, přirozeně pobaví.



Náčrt současně působícího textu je už pětašedesát let starý. Ladislav Smoček byl pětadvacetiletý mladík, když dostal nápad cestou ze Stromovky na Špejchar poté, co zastihl dceru své bytné v důvěrném hovoru s přítelem. Jejich blízkost nasvědčovala zrodu vážné známosti. „Hned mě napadlo, že brzy dostanu výpověď, že si asi budu muset hledat nový podnájem. A tak jsem si začal představovat, jak by to mohlo vypadat, kdyby někdo starší, kdo až patologicky lpí na svém pokojíku, byl najednou přinucen k vystěhování,“ vzpomíná autor.

S velkým úspěchem prvně uvedli Podivné odpoledne dr. Zvonka Burkeho roku 1966 v tehdy začínajícím pražském Činoherním klubu. Groteska měla mohutný mezinárodní ohlas, a to jak u diváků, tak u kritiky. Normalizace ale stáhla oblíbený titul z repertoáru. Rolí Burkeho absolvoval JAMU Bolek Polívka, jenž v ní zářil též začátkem devadesátých let, kdy se hra do Činoherního klubu vrátila a který s touto persónou na jevišti žije už půl století.

zdroj: Divadelní léto pod plzeňským nebem

V první Smočkově inscenaci stvárnili starého Burkeho mladý Vladimír Pucholt a ošklivku Stázu půvabná Nina Divíšková. Bytnou Outěchovou představoval Jiří Hálek, zde plzeňští tvůrci navazují na tradici. Osobně bych v hlavní osobě absurdního příběhu raději viděla muže, ale klobouk dolů před houževnatostí a klauniádami představitelky, což symetricky platí i pro Kláru Kuchinkovou v roli Svatavy. Vtipná scénografie Karla Čapka drží staromódní pánskou cimru v členitém prostoru obřího kufru.

Na programu Divadelního léta je rovněž loňská úprava Romea a Julie v režii Jakuba Špalka a v podání Spolku Kašpar, k níž hudební doprovod tvoří dobová kapela Krless. Letošní hrací plocha stojí na náměstí Míru v Plzni- Borech. Navzdory blízké věznici jsou divadelní zážitky osvobozující.

Text: Dana Benešová-Trčková