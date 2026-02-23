Dnes je pondělí 23. února 2026., Svátek má Svatopluk
23. 2. 2026 – 14:19 | Magazín | Tamara Černá

Kvíz: Vyznáte se v osobnostech české historie?
zdroj: Profimedia
Patříte mezi opravdové znalce české historie, nebo si pamatujete jen základní jména ze školních lavic? Tento náročnější kvíz prověří vaše znalosti slavných českých osobností napříč staletími a ukáže, jak hluboko sahá váš historický přehled.

České dějiny jsou mimořádně bohaté na výrazné osobnosti, které formovaly nejen náš národ, ale často i podobu celé Evropy. Panovníci, vojevůdci, myslitelé, vědci, umělci i političtí vizionáři zanechali stopu, která přetrvala staletí a dodnes ovlivňuje naše vnímání minulosti i vlastní identity. Přesto se často ukazuje, že skutečné znalosti jdou mnohem dál než jen ke Karlu IV., Janu Husovi nebo T. G. Masarykovi.

Tento kvíz se proto zaměřuje na hlubší kontext, méně samozřejmé souvislosti a osobnosti, které vyžadují skutečný přehled a historickou paměť. Nejde jen o pouhé tipování, ale o schopnost propojit fakta, jména a epochy do uceleného obrazu českých dějin. Pokud dokážete dosáhnout plného počtu bodů, můžete si být jisti, že vaše znalosti patří skutečně k nadstandardním.

profimedia-0118782222
SPUSTIT KVÍZ
Znáte slavné osobnosti naší historie?
Tamara Černá
