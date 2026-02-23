Pod Antarktidou našli 23 milionů let staré tajemství. Může změnit mapu světa
23. 2. 2026 – 14:29 | Zpravodajství | Alex Vávra
Z hlubin pod antarktickým ledem vědci vytáhli 228 metrů dlouhé jádro staré až 23 milionů let. Unikátní sedimentární záznam ukazuje, že dnes zmrzlá oblast byla kdysi otevřeným mořem – a může napovědět, jak rychle poroste hladina oceánů v oteplujícím se světě.
Antarktida bývá vnímána jako tichá, nehybná pustina ledu. Pod její bílou krustou se ale skrývá kronika planety, která může rozhodnout o budoucnosti milionů lidí žijících na pobřeží. Mezinárodní tým vědců nyní otevřel jednu z nejhlubších kapitol této kroniky. Z nitra Západoantarktického ledového štítu vytáhl 228 metrů dlouhé sedimentární jádro – nejdelší, jaké kdy bylo zpod ledového příkrovu získáno. V bahně a kamenech se ukrývá záznam zhruba 23 milionů let vývoje klimatu.
Výprava zamířila na odlehlé místo Crary Ice Rise, přibližně 700 kilometrů od nejbližších antarktických stanic. Nejprve bylo nutné provrtat 523 metrů silnou vrstvu ledu pomocí horkovodního vrtu. Teprve poté mohli vědci spustit vrtný systém do podloží a začít vytahovat jednotlivé úseky jádra, dlouhé až tři metry. Šlo o třetí pokus projektu SWAIS2C. Dva předchozí skončily technickými komplikacemi. Tentokrát však extrémní mráz, logistické limity ani týdny zpoždění kvůli počasí tým nezastavily.
Západoantarktický ledový štít je jedním z nejcitlivějších míst planety. Pokud by roztál celý, hladina světových oceánů by stoupla o čtyři až pět metrů. Satelitní měření už dnes ukazují, že jeho hmota ubývá stále rychleji. Otázka nezní, zda se mění, ale jak rychle a při jakém oteplení může dojít k zásadnímu zlomu.
Záznam z doby, kdy tu bylo moře
Nové jádro přináší přímý důkaz, že oblast dnešního vrtu nebyla vždy pohřbena pod kilometrovou vrstvou ledu. V sedimentech se střídají vrstvy typické pro prostředí pod ledovým štítem s jemnými bahny a úlomky schránek mořských organismů. Právě tyto drobné fosilie jsou klíčové. Naznačují, že zde v minulosti existovalo otevřené moře a že ledový štít ustoupil mnohem dál, než by si dnes kdo při pohledu na nekonečnou bílou pláň dokázal představit.
Záznam podle prvních odhadů pokrývá období, kdy byla globální průměrná teplota místy výrazně vyšší než dnes. To dává vědcům jedinečnou možnost porovnat tehdejší oteplení s tím současným. Místo teoretických úvah mají v rukou fyzický důkaz, jak se ledový štít choval v teplejším světě.
Klíč k budoucí hladině moří
Nyní začíná náročná analytická fáze. Týmy z deseti zemí budou pomocí izotopové geochemie a dalších metod zpřesňovat stáří jednotlivých vrstev a rekonstruovat tehdejší teploty oceánů i atmosféry. Cílem je určit, kdy přesně došlo k ústupu ledu a jaké podmínky jej spustily.
Získaná data poslouží také k ověření počítačových modelů, které předpovídají budoucí vývoj hladiny moří. Pokud modely dokážou reprodukovat dávné ústupy zaznamenané v jádře, zvýší to důvěru v jejich projekce pro nadcházející desetiletí. Pokud ne, bude nutné přehodnotit dosavadní představy o stabilitě antarktického ledu.
Celý projekt je ukázkou vytrvalosti i mezinárodní spolupráce. Speciálně navržený vrtný systém byl tažen přes více než tisíc kilometrů Rossova šelfového ledovce, vznikl odlehlý tábor fungující téměř deset týdnů a logistickou podporu zajistily národní antarktické programy Nového Zélandu a Spojených států. Jádro nyní putuje do laboratoří po celém světě, kde bude postupně odhalovat své detaily.
Z hloubky pod ledem tak vystoupil příběh o tom, že i zdánlivě věčný kontinent se dokáže dramaticky proměnit. A že odpověď na otázku, o kolik a jak rychle mohou stoupnout oceány, neleží jen v budoucnosti, ale především v dávné minulosti ukryté pod antarktickým ledem.