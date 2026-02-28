Dnes je sobota 28. února 2026., Svátek má Lumír
Kvíz: Poznáte klasické české filmy podle hlášek?

28. 2. 2026 – 10:00 | Magazín | Alex Vávra

Kvíz: Poznáte klasické české filmy podle hlášek?
zdroj: Profimedia.cz
České filmy nám za desítky let nabídly nejen silné příběhy a nezapomenutelné postavy, ale i hlášky, které doslova zlidověly. Některé z nich používáme dodnes, často aniž bychom si uvědomili, z jakého filmu vlastně pocházejí. Právě teď si můžete vyzkoušet, jak dobře českou filmovou klasiku znáte. Čekají vás ikonické věty, u kterých stačí pár slov a hned se vybaví celá scéna. Připravte se na pořádnou dávku nostalgie i zábavy a ukažte, že jste skutečný znalec českých filmových hlášek!

Film
Kvíz: Poznejte české filmy podle hlášky.
Tagy:
Český film film kviz hlášky
Zdroje:
Wikipedia, CSFD, kinobox.cz
Profilový obrázek
Alex Vávra
