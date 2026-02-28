Kvíz: Poznáte klasické české filmy podle hlášek?
28. 2. 2026 – 10:00 | Magazín | Alex Vávra
České filmy nám za desítky let nabídly nejen silné příběhy a nezapomenutelné postavy, ale i hlášky, které doslova zlidověly. Některé z nich používáme dodnes, často aniž bychom si uvědomili, z jakého filmu vlastně pocházejí. Právě teď si můžete vyzkoušet, jak dobře českou filmovou klasiku znáte. Čekají vás ikonické věty, u kterých stačí pár slov a hned se vybaví celá scéna. Připravte se na pořádnou dávku nostalgie i zábavy a ukažte, že jste skutečný znalec českých filmových hlášek!
