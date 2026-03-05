Dnes je čtvrtek 5. března 2026., Svátek má Kazimír
Počasí dnes 11°C Skoro jasno

Kvíz: Poznáte autory slavných světových děl? Těchto 10 otázek prověří vaši literární paměť

5. 3. 2026 – 15:56 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Kvíz: Poznáte autory slavných světových děl? Těchto 10 otázek prověří vaši literární paměť
zdroj: Profimedia
Sledovat v Google Zprávách

Světová literatura je plná příběhů, které dokázaly oslovit čtenáře napříč generacemi i kontinenty. Některé vznikly před stovkami let, jiné relativně nedávno, ale všechny mají jedno společné. Staly se součástí kulturní historie. Jak dobře se v ní orientujete? Otestujte své znalosti v našem kvízu.

Knihy často přežijí své autory a jejich příběhy dál inspirují čtenáře po celém světě. Literární klasika dokáže přenést čtenáře do jiných dob, kultur i myšlenkových světů a mnohá díla zůstávají aktuální i po desítkách nebo stovkách let. Je to opravdu bohatství, které si lidstvo přenáší z generaci na generaci a příběhy tak dál mohou žít.

Právě proto jsme připravili kvíz, který prověří vaše literární povědomí. Některé otázky vám možná budou připadat jednoduché, jiné vás mohou překvapit. Zjistěte, jak dobře znáte svět literatury a zda patříte mezi skutečné milovníky knih.

profimedia-0293403283
SPUSTIT KVÍZ
Kvíz: Poznáte autory slavných světových děl? Těchto 10 otázek prověří vaši literární paměť

 

Tagy:
literatura knihy díla kviz spisovatelé autoři
Zdroje:
Vlasntí
Profilový obrázek
Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

Předchozí článek

Pavel má za nešťastná vyjádření podkopávající důvěru v instituce státu

Následující článek

Když žena překročí padesátku, měla by se rozloučit se čtyřmi myšlenkami

Nejnovější články