Kvíz: Poznáte autory slavných světových děl? Těchto 10 otázek prověří vaši literární paměť
5. 3. 2026 – 15:56 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Světová literatura je plná příběhů, které dokázaly oslovit čtenáře napříč generacemi i kontinenty. Některé vznikly před stovkami let, jiné relativně nedávno, ale všechny mají jedno společné. Staly se součástí kulturní historie. Jak dobře se v ní orientujete? Otestujte své znalosti v našem kvízu.
Knihy často přežijí své autory a jejich příběhy dál inspirují čtenáře po celém světě. Literární klasika dokáže přenést čtenáře do jiných dob, kultur i myšlenkových světů a mnohá díla zůstávají aktuální i po desítkách nebo stovkách let. Je to opravdu bohatství, které si lidstvo přenáší z generaci na generaci a příběhy tak dál mohou žít.
Právě proto jsme připravili kvíz, který prověří vaše literární povědomí. Některé otázky vám možná budou připadat jednoduché, jiné vás mohou překvapit. Zjistěte, jak dobře znáte svět literatury a zda patříte mezi skutečné milovníky knih.