Kupování reportáží politiky: Nezákonná praxe v Ústí skončila. Aspoň na papíře

Šéf palestinské samosprávy Mahmúd Abbás dnes ve všeobecné rozpravě na zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku kritizoval amerického prezidenta Donalda Trumpa za kroky vůči Palestincům. Podle Abbáse podkopal Trump izraelsko-palestinský mírový proces loňským uznáním Jeruzaléma za hlavní město Izraele a porušil mezinárodní právo i omezením pomoci palestinským uprchlíkům.

18:15