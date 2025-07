Krize ve vztahu! Bachelor Solfronk a Sabina: "Bylo toho moc"

20. 7. 2025 – 9:00 | Magazín | Jiří Rilke

Horší dny má zkrátka každý a televizní pár není výjimkou.

Ono se upřímně není až tak čemu divit. Pohádat se s partnerem, mít rozdílné názory, potřebovat trochu času pro sebe, to drtivá většina z nás zvládne zcela samovolně, bez neustálého dozoru veřejnosti, tlaku sociálních sítí a číhajících objektivů připravených lapit jakoukoliv novinku.

A teď si představte, že se snažíte budovat vztah, ale neustále vám u toho někdo stojí za zadkem. Když se člověk zamyslí, bachelor Jan Solfronk s partnerkou Sabinou Pšádovou vlastně všechno zvládají ještě velmi dobře.

Jasně, že není každý den posvícení. A ničemu nepomůže nenechavé rýpání na sítích, kde si třeba Sabina v poslední době musela opakovaně vyslechnout, jak už není svoje, jak jí sláva stoupla do hlavy a podobně.

„Zprávy o tom, jak jsem jiná, nějaká změněná, nebo že mám kluka v prdeli. Upřímně? Vůbec nevíte, co žiju. Sdílím jen zlomek toho, co zažíváme, protože některé věci se řeší soukromě a ne na Instagramu. Pořád jsem to já. Miluju život, baví mě tancovat, být mezi lidmi, být středem pozornosti, a to mě nedělá horší. Byla jsem taková už v Bachelorovi, jenže tam jste viděli jen sestříhanou verzi,“ setřela Sabina kritiky před několika dny.

Jenže jelikož se ještě k tomu už několik týdnů s Honzou veřejně nenahlásili se svou pohádkovou láskou, jak to mají přeci nařízeno od rozhodčích existence, začaly se hned množit i dohady o možném rozchodu.

„Poslední týdny nebyly úplně jednoduchý. Na nás oba toho bylo hodně a chvílema jsme možná ztráceli ten klid, co jsme měli na začátku. Do toho tlak z okolí, pozornost, očekávání… a člověk má někdy pocit, že ať udělá cokoliv, vždycky se toho někdo chytí a otočí to po svém,“ ozvala se nakonec Sabina.

„Snažím se být upřímná. Ale některé věci si chráním, protože jsou citlivé. Ne všechno je černobílé a ne všechno potřebuje být vysvětlené nahlas,“ dala jasně najevo, že jsou zkrátka věci, do kterých nikomu nic není a nazdar.

„Dneska bych ale chtěla sdílet něco, co mě po dlouhé době upřímně zahřálo u srdce. Přišel… v ruce růže. A s nimi i slova, která už jsme všichni několikrát slyšeli: „Přijmeš moji růži?“ A pak dodal: „Vybral bych si tě zas a znova.“ Někdy stačí jedno gesto, které připomene, že na nás pořád záleží,“ rozptýlila rovnou i drby o konci vztahu.