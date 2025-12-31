Krejčího gól na hřišti Manchesteru United zajistil Wolverhamptonu remízu 1:1
31. 12. 2025 – 8:43 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Díky gólu Ladislava Krejčího fotbalisté Wolverhamptonu v anglické lize remizovali 1:1 na hřišti Manchesteru United a získali třetí bod v sezoně.
Pro českého reprezentanta to byla druhá trefa v Premier League od letního příchodu na hostování z Girony.
Krejčí byl i u prvního gólu na Old Trafford - k úvodní brance domácího útočníka Zirkzeeho přispěl nešťastnou tečí břichem. Těsně před poločasem bývalý kapitán pražské Sparty skóroval hlavou po rohovém kopu, který k němu prodloužil právě Zirkzee, a navázal na zářijový zásah proti Leedsu.
Wolverhampton přerušil sérii 11 ligových porážek, nicméně na záchranu z posledního místa ztrácí propastných 15 bodů. Manchester je v neúplné tabulce šestý.
Lídr soutěže Arsenal zvítězil 4:1 nad třetí Aston Villou. O jednoznačné výhře rozhodl až ve druhém poločase, kdy vstřelil všechny čtyři branky. Arsenal vede o pět bodů před Manchesterem City, který má k dobru čtvrteční zápas na hřišti sedmého Sunderlandu. Aston Villa prohrála po 11 vítězstvích.
Chelsea remizovala 2:2 s Bournemouthem a potřetí za sebou ztratila body. Stejně skončil zápas West Hamu s Brightonem, do něhož v 82. minutě naskočil Tomáš Souček. West Ham poosmé za sebou nezvítězil, přestože v utkání vedl stejně jako v posledním vzájemném zápase s Brightonem na začátku prosince. V dresu Kladivářů se trefili Bowen a z penalty Paquetá. Za hosty skóre vyrovnali Welbeck, který proměnil jednu ze dvou penalt, a Veltman.
Brighton na hřišti West Hamu od postupu mezi ligovou elitu v roce 2017 neprohrál podeváté po sobě a v tabulce je na 14. místě. West Ham je osmnáctý se čtyřbodovou ztrátou na záchranu.