Tajný trik vizážistů: I levný make-up může vypadat luxusně. Rozhoduje něco úplně jiného než cena
29. 5. 2026 – 16:46 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Mnoho žen si myslí, že za dokonalou pletí stojí drahý make-up z parfumerie. Jenže profesionální vizážisté vědí, že cena produktu bývá až na druhém místě. Mnohem důležitější je způsob aplikace a příprava pleti. Právě díky několika jednoduchým krokům může i běžný make-up z drogerie splynout s pokožkou tak přirozeně, že bude působit jako její součást.
Nejčastější chyba přitom nevzniká při samotném líčení. Začíná mnohem dříve.
Dokonalý make-up začíná ještě před prvním tahem houbičky
Sebelepší produkt nedokáže zakrýt špatně připravenou pleť. Pokud je pokožka vysušená, make-up se usadí v jemných linkách a zvýrazní vše, co měl naopak zjemnit. U mastnější pleti zase bez správného podkladu začne během několika hodin ztrácet výdrž a slévat se.
Základem je důkladné vyčištění pleti a následná hydratace. Důležitý detail, na který mnoho žen zapomíná? Dopřejte krému alespoň několik minut, aby se vstřebal. Když nanesete make-up okamžitě, jednotlivé vrstvy se začnou míchat a výsledkem bývá těžký, nerovnoměrný vzhled.
Odstín vybírejte tam, kde rozhoduje
Kolikrát jste zkoušely make-up na hřbetu ruky? Právě to patří mezi nejčastější chyby. Pokožka rukou má jiný tón i strukturu než obličej.
Profesionálové doporučují testovat odstín na linii čelisti. Správná barva je ta, která na pleti téměř zmizí a vytvoří plynulý přechod mezi obličejem a krkem. Ideálně si výsledek zkontrolujte u okna v denním světle. To, co v obchodě vypadá perfektně, může doma působit úplně jinak.
Méně znamená více
Touha zakrýt každou nedokonalost často vede k opačnému efektu. Silná vrstva make-upu bývá viditelná, usazuje se v pórech a vytváří nepřirozenou masku.
Vizážisté proto doporučují začít s minimálním množstvím produktu a postupně přidávat pouze tam, kde je potřeba vyšší krytí. Dvě tenké vrstvy vypadají téměř vždy lépe než jedna silná.
Trik, na který profesionálové nedají dopustit
Pokud existuje jedna věc, která dokáže změnit výsledek během několika sekund, je to vlhká make-upová houbička.
Ne mokrá, ale lehce navlhčená a důkladně vymačkaná. Právě taková houbička make-up neroztírá po povrchu, ale jemně ho zapracuje do pokožky. Výsledkem je přirozenější vzhled bez viditelných vrstev a efekt, kterému vizážisté říkají „druhá kůže“.
Tři místa, která vás prozradí
I krásně nalíčený obličej může pokazit jediný detail. Nejčastěji totiž zapomínáme na místa, kde vznikají ostré přechody.
Patří mezi ně:
- linie čelisti,
- okolí vlasů,
- oblast kolem uší.
Právě zde je potřeba make-up důkladně rozetřít, aby nebylo poznat, kde končí produkt a začíná přirozená pleť.
Malé detaily, které dělají velký rozdíl
Profesionálové se shodují, že přirozené líčení stojí na několika jednoduchých pravidlech. Produkt je lepší do pleti jemně vklepávat než roztírat. Transparentní pudr stačí použít pouze tam, kde se pleť nejvíce mastí, tedy v T-zóně. A především není nutné zakrývat každou část obličeje.
Skutečně povedený make-up není ten, který na sebe upozorňuje. Je to ten, kterého si nikdo nevšimne a jen vytváří dojem krásné, zdravé a sjednocené pleti.