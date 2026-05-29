Nikdy nekupujte tyto 3 věci v supermarketu o víkendu: Nenápadná past, kvůli které lidé zbytečně přeplácí stovky korun
29. 5. 2026 – 17:16 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Sobota dopoledne. Parkoviště plné aut, nákupní košíky přetékají a mezi regály proudí davy lidí. Právě tehdy ale mnoho zákazníků utrácí víc, než si vůbec uvědomuje. Nejde přitom jen o zdražování. Supermarkety velmi dobře vědí, jak funguje lidská psychika ve chvíli, kdy spěcháte, nakupujete s dětmi nebo řešíte celý týden dopředu.
Odborníci na spotřebitelské chování dlouhodobě upozorňují, že víkendové nákupy bývají mnohem impulzivnější než ty ve všední den. A právě tehdy lidé nejčastěji přehlédnou detaily, které mohou výsledný účet výrazně navýšit.
Neznamená to, že vás supermarkety automaticky podvádějí. Některé produkty ale patří mezi nejčastější pasti, na kterých zákazníci zbytečně tratí.
1. Předem balené ovoce a zelenina
Na první pohled působí praktičtěji. Nemusíte vybírat jednotlivé kusy, vše je připravené a zabalené. Jenže právě zde bývá často největší rozdíl v ceně za kilogram.
Zákazníci ve spěchu obvykle sledují konečnou cenu balení, nikoliv cenu přepočtenou na kilogram. A právě na tom stojí velká část obchodní strategie. Výhodně vypadající krabička jahod nebo jablek může ve výsledku vyjít výrazně dráž než stejné ovoce prodávané volně. Podobně funguje i umístění produktů ve výšce očí, kde bývají nejčastěji vystavené dražší varianty.
2. Akční balíčky a multipacky
„Kup dva plus jedna (zdarma) a ušetříte“ Věta, která funguje překvapivě dobře.
Jenže spotřebitelské organizace dlouhodobě upozorňují, že vícekusové balení nemusí být automaticky levnější. Mnoho zákazníků si totiž neporovná cenu za kus a automaticky předpokládá, že páskou spojený balíček znamená výhodnější nákup.
Právě proto odborníci doporučují sledovat jednotkovou cenu a nespoléhat pouze na velké nápisy se slevou. V České republice navíc obchodní inspekce v posledních letech opakovaně řešila případy zavádějících slev a nesprávně prezentovaných cenových akcí.
3. Zboží u pokladen
Možná nejdražší část celého supermarketu na metr čtvereční.
Čokolády, žvýkačky, nápoje, malé snacky nebo drobná kosmetika nejsou u pokladen náhodou. Ve chvíli, kdy máte za sebou desítky rozhodnutí mezi regály, přichází takzvaná rozhodovací únava. Psychologové popisují stav, kdy mozek přestává být tak přísný a mnohem snadněji podléhá impulzivním nákupům.
Právě proto si mnoho lidí přihodí do košíku něco navíc, přestože to původně vůbec nepotřebovali.
Pozor také na rozdíly mezi cenou v regálu a u pokladny
Přestože obchodníci mají povinnost uvádět správné ceny, spotřebitelské organizace i kontrolní úřady pravidelně řeší případy, kdy se cena na regálu liší od ceny načtené v systému. Česká obchodní inspekce kvůli podobným problémům uděluje pokuty a zákazník má právo na reklamaci nebo upozornění na nesrovnalost.
Proto se vyplatí před zaplacením krátce zkontrolovat displej pokladny, zejména u zboží označeného jako akční.
Kdy nakupovat výhodněji?
Mnoho zaměstnanců obchodních řetězců potvrzuje, že klidnější bývají úterní a středeční dopoledne. Zákazníci mají více času porovnávat ceny, regály bývají doplněné a nákup není tolik ovlivněn stresem ani davem lidí.
Největší úspora ale často nepřichází díky slevám. Přichází ve chvíli, kdy jdete do obchodu najedení, s připraveným seznamem a bez pocitu, že musíte všechno stihnout během několika minut. Studie totiž ukazují, že hlad, stres a spěch výrazně zvyšují počet impulzivních nákupů