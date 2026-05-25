25. 5. 2026 – 19:44 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Tento týden je pro tato 3 znamení doslova magický. Splní se jim sen, na který čekala celé měsíce
Někdy se věci nehýbou celé týdny. Člověk má pocit, že stojí na místě, všechno se vleče a život jen opakuje stejné scénáře. A pak přijde období, kdy se během pár dnů začne měnit úplně všechno.

Právě astrologové upozorňují, že tento týden přináší mimořádně silnou energii pro tři znamení zvěrokruhu. Podle nich může dojít k zásadnímu obratu v lásce, financích i osobním životě.

Někteří se konečně dočkají odpovědi, na kterou čekali. Jiným se otevřou dveře, které byly dlouho zavřené.

Lev: Přichází chvíle, kdy se všechno obrátí ve váš prospěch

Leo má za sebou náročnější období plné pochybností a pocitu, že musí neustále bojovat za pozornost i uznání. Tento týden ale podle astrologů přináší výrazný obrat.

Právě kolem pracovních příležitostí a financí se mohou objevit informace, které změní další směr. Někteří Lvi mohou dostat nabídku, kterou už téměř přestali očekávat.

Silné budou také vztahy. Pokud jste měli pocit, že se vám někdo vzdaluje, situace se může překvapivě otočit.

Astrologové upozorňují, že právě Lvům nyní pomáhá kombinace energie Slunce a Marsu, která podporuje sebevědomí i odvahu dělat rozhodnutí. 

Ryby: Splní se něco, o čem jste dlouho jen snily

Pisces čeká podle astrologických výkladů velmi emotivní týden. U mnoha Ryb se může konečně pohnout oblast, která byla dlouho zablokovaná.

Může jít o vztah, usmíření, ale také velkou osobní úlevu. Některé Ryby údajně čeká moment, kdy si uvědomí, že už nemusí bojovat za něco, co jim dlouhodobě bralo energii.

Právě intuitivní znamení Ryb má být nyní mimořádně citlivé na nové příležitosti a osudová setkání.

Střelec: Vesmír vám otevírá nové dveře

Sagittarius podle astrologů vstupuje do období, kdy může přijít výrazný posun v osobním životě i kariéře.

To, co dlouho stagnovalo, se konečně začne hýbat. A právě tento týden může přinést zásadní zprávu, nový začátek nebo rozhodnutí, které všechno urychlí.

Střelci bývají známí tím, že nesnášejí pocit stagnace. A právě proto pro ně může být následujících několik dnů mimořádně osvobozujících.

Astrologické servery upozorňují, že Jupiter nyní podporuje změny, cestování i nové životní příležitosti.

Tento týden může mnohým změnit náladu i směr

Astrologie samozřejmě není exaktní věda. Přesto mnoho lidí vnímá podobná období jako momenty, kdy se věci zvláštně skládají dohromady.

A právě tento týden má podle astrologů patřit k těm, kdy některá znamení ucítí, že se po dlouhé době znovu něco otevírá.

Ale někdy stačí jedna zpráva, jedno setkání nebo jedno rozhodnutí, aby člověk pochopil, že se jeho život začíná měnit úplně jiným směrem.

Zdroje:
astrology.com, yourtango.com, horoscope.com
Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

