Soukromí královské ložnice odhaleno. William promluvil o Kate
23. 5. 2026 – 11:00 | Magazín | Žaneta Kaczko
Princezna Kate se po náročném období znovu naplno věnuje své práci. Princ William nyní překvapivě otevřeně popsal, jak tráví večery poté, co jejich děti usnou, a ukázal i méně známou stránku života princezny z Walesu.
Princezna Kate je známá svou dlouhodobou podporou témat spojených s duševním zdravím a rozvojem dětí. Nyní princ William poprvé otevřeně popsal, jak velkou část její práce tvoří přípravy, studium a večerní práce doma poté, co jejich děti usnou.
Během rozhlasového rozhovoru v pátek 22. května nabídl princ z Walesu neobvykle osobní pohled do soukromého života své rodiny. A právě jeho slova zaujala britská média i fanoušky královské rodiny.
Kate tráví večery studiem materiálů o dětském vývoji
William během živého vysílání pořadu Heart Breakfast mluvil o nedávné pracovní cestě Kate Middleton do Itálie, kde navštívila školy zaměřené na rozvoj v raném dětství. Šlo zároveň o její první samostatnou zahraniční cestu od diagnózy rakoviny.
Princ popsal, že princezna se tématu věnuje s mimořádnou intenzitou i doma. „Chtěla udělat spoustu výzkumu. Tráví teď bůhví kolik času procházením všech papírů,“ řekl.
Poté ještě s úsměvem dodal detail z jejich domácnosti: „Je to opravdová profesionálka, co se týče raných let. Většinu večerů se v ložnici snažím přečíst, jaké papíry má naskládané a připravené k přečtení,“ pokračoval. „Takže jsem rád, že to pro ni dopadlo dobře- myslím, že se vrátila plná energie.“
Jeho poznámka zároveň naznačila, že ani v královské rodině večery nekončí okamžitě po pracovní době. William a Kate se stejně jako mnoho jiných rodičů pravděpodobně naplno věnují svým dětem až do chvíle, kdy princ George, princezna Charlotte a princ Louis usnou.
První samostatná zahraniční cesta po diagnóze rakoviny
Návštěva Itálie měla pro princeznu velký význam i z osobního hlediska. Šlo totiž o její první samostatnou zahraniční pracovní cestu po téměř čtyřech letech a zároveň první od chvíle, kdy veřejně oznámila léčbu rakoviny. Cesta byla zaměřena na vzdělávací filozofii Reggio Emilia, která klade důraz na individuální rozvoj dítěte, kreativitu a přirozené objevování světa.
Princezna během návštěvy navštívila několik školek a vzdělávacích center, kde se aktivně zapojovala do programu s dětmi. Podle přítomných působila uvolněně, energicky a velmi přirozeně. William na její cestu reagoval velmi emotivně. „Jsem tak hrdý, velmi, velmi hrdý. Byla úžasná,“ řekl William po její cestě. „Za poslední dva roky si toho tolik prožila. A ano, na cestu do Itálie se moc těšila. Takže jsem opravdu rád, že to dopadlo tak dobře.“
Děti ji objímaly a učitelé po jejím odjezdu plakali
Během návštěvy jedné ze školek se Kate připojila k dětem při venkovních aktivitách. Společně zkoumali přírodu, život v rybníku nebo pracovali s hlínou a kořeny stromů. Princezna se dětem představovala italsky a podle médií se od nich během programu sama učila nová slova.
Silné emoce vyvolala také její návštěva další školy, kde ji děti spontánně objímaly a držely kolem ní hloučky. Kate si s nimi povídala mimo jiné i o zvířatech a zavzpomínala na rodinného psa Lupa, jehož jméno v italštině znamená „vlk“. Po jejím odjezdu podle místních médií někteří učitelé dokonce plakali.
V Itálii ji přirovnávali k princezně Dianě
Vystupování Kate během návštěvy silně zapůsobilo i na veřejnost. Místní obyvatelé a novináři opakovaně připomínali podobnost s princeznou Dianou, která byla známá svou spontánností a přirozeným kontaktem s lidmi. „Je jako Diana,“ řekl místní reportér Paulo Rosato. „Tady v Itálii potřebujeme dobrý příběh- dobré ztvárnění rodiny.“
Schopnost působit lidsky a autenticky bývá jedním z důvodů, proč si Kate Middleton dlouhodobě drží oblibu nejen v Británii, ale i v zahraničí. A zdá se, že ani po náročném období spojeném s léčbou rakoviny nechce polevit v tématech, která jsou pro ni důležitá, zejména v podpoře dětí a rodin.