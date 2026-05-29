Ukrajina je připravena Rumunsko podpořit, jakkoli bude nezbytné, uvedl Zelenskyj
29. 5. 2026 – 15:12 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Ukrajina je připravena poskytnout Rumunsku jakoukoli podporu, jaká bude za současných okolností zapotřebí, uvedl dnes ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v reakci na dopad ruského dronu na dům v rumunském Galati.
Podle ministra zahraničí Andrije Sybihy proniknutí ruského dronu do vzdušného prostoru Rumunska a jeho výbuch v obytné zástavbě znovu dokazuje, že ruská agrese představuje skutečnou hrozbu pro černomořský region i pro celou Evropu.
"Jsme připraveni Rumunsku poskytnout veškerou podporu, jaká bude za těchto okolností zapotřebí," uvedl Zelenskyj na síti X. "Spoléháme na to, že nová sankční opatření Evropské unie vůči Rusku budou skutečně tvrdá a že Rusko díky nim pocítí, že jeho útoky znamenají značné ztráty pro něj samotné," dodal. Podle Zelenského je skutečně nutné vystupňovat tlak na Rusko tak, aby se ruská válka proti Ukrajině neprotahovala nebo nerozšířila.
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová už dnes ráno v reakci na útok mimo jiné uvedla, že EU již připravuje 21. balíček sankcí proti Rusku. Moskva svou otevřenou invazí na Ukrajinu před více než čtyřmi lety rozpoutala největší ozbrojený konflikt v Evropě od konce druhé světové války.
Také Sybiha uvedl, že pro obnovení míru a bezpečnosti v regionu je nadále klíčové posilovat podporu Ukrajině a současně zvyšovat tlak na agresora, včetně uvalení tvrdších sankcí. "Strategickým úkolem je rovněž posílení ukrajinské protivzdušné obrany - nejen kvůli ochraně naší země, ale i kvůli snižování rizika pro naše sousedy," napsal šéf ukrajinské diplomacie na síti X.
"Ukrajina stojí pevně za Rumunskem. Jsme připraveni úzce spolupracovat na posílení ochrany před takovými hrozbami," dodal Sybiha.
Ruský dron v noci na dnešek během útoku proti Ukrajině zasáhl ve městě Galati na jihovýchodě Rumunska u hranic s Ukrajinou desetipatrový panelový dům a lehce zranil dva lidi, oznámily rumunské úřady. Rumunské ministerstvo obrany uvedlo, že se letoun zřítil na střechu domu, explodoval a způsobil požár a značné škody na budově. Podle agentury Reuters je to první případ od začátku ruské války proti Ukrajině, kdy dron v Rumunsku dopadl do hustě obydlené oblasti a někoho zranil.