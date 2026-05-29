29. 5. 2026 – 16:42 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Ropa zlevňuje, důvodem jsou zprávy o dohodě mezi USA a Íránem
zdroj: Profimedia
Ceny ropy se snižují, za jejich dnešním poklesem stojí zprávy o dohodě mezi Spojenými státy a Íránem o prodloužení příměří.

Severomořská ropa Brent krátce po 15:30 SELČ vykazovala pokles o 1,8 procenta a pohybovala se nedaleko 92 dolarů za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) ztrácela téměř 1,6 procenta a nacházela se v těsné blízkosti 87,50 USD za barel.

Od začátku týdne cena ropy Brent ztrácí zhruba 11 procent. "Zatímco doprava Hormuzským průlivem zůstává omezená a zásoby ropy klesají, pozornost trhu se nadále soustředí na možnou dohodu mezi USA a Íránem," uvedl podle agentury Reuters analytik Giovanni Staunovo ze společnosti UBS.

Konflikt na Blízkém východě, který koncem února odstartovaly americko-izraelské útoky na Írán, ochromil lodní dopravu v Hormuzském průlivu. Tím běžně prochází asi pětina světových dodávek ropy.

Zdroje agentury Reuters uvedly, že Spojené státy a Írán ve čtvrtek dosáhly dohody o prodloužení příměří a o zrušení omezení pro lodní dopravu přes Hormuzský průliv. Dohodu ale ještě neschválil americký prezident Donald Trump. Íránská státní média uvedla, že dohoda zatím nebyla dokončena.

Ceny ropy v dolarech za barel (asi 159 litrů)

BURZA

TYP

KONTRAKT

AKTUÁLNÍ CENA

PŘEDCHOZÍ ZÁVĚR

Londýn - ICE

Brent

červenec

 92,02

93,71

New York - NYMEX

WTI

červenec

 87,49

88,90
Írán ropa ceny chemie svět boje burzy
Zdroje:
ČTK

