Ropa zlevňuje, důvodem jsou zprávy o dohodě mezi USA a Íránem
29. 5. 2026 – 16:42 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Ceny ropy se snižují, za jejich dnešním poklesem stojí zprávy o dohodě mezi Spojenými státy a Íránem o prodloužení příměří.
Severomořská ropa Brent krátce po 15:30 SELČ vykazovala pokles o 1,8 procenta a pohybovala se nedaleko 92 dolarů za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) ztrácela téměř 1,6 procenta a nacházela se v těsné blízkosti 87,50 USD za barel.
Od začátku týdne cena ropy Brent ztrácí zhruba 11 procent. "Zatímco doprava Hormuzským průlivem zůstává omezená a zásoby ropy klesají, pozornost trhu se nadále soustředí na možnou dohodu mezi USA a Íránem," uvedl podle agentury Reuters analytik Giovanni Staunovo ze společnosti UBS.
Konflikt na Blízkém východě, který koncem února odstartovaly americko-izraelské útoky na Írán, ochromil lodní dopravu v Hormuzském průlivu. Tím běžně prochází asi pětina světových dodávek ropy.
Zdroje agentury Reuters uvedly, že Spojené státy a Írán ve čtvrtek dosáhly dohody o prodloužení příměří a o zrušení omezení pro lodní dopravu přes Hormuzský průliv. Dohodu ale ještě neschválil americký prezident Donald Trump. Íránská státní média uvedla, že dohoda zatím nebyla dokončena.
Ceny ropy v dolarech za barel (asi 159 litrů)
|
BURZA
|
TYP
|
KONTRAKT
|
AKTUÁLNÍ CENA
|
PŘEDCHOZÍ ZÁVĚR
|
Londýn - ICE
|
Brent
|
červenec
|92,02
|
93,71
|
New York - NYMEX
|
WTI
|
červenec
|87,49
|
88,90