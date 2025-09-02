Koruna oslabila k euru i dolaru, čeká se na data o mzdách a inflaci
2. 9. 2025 – 19:31 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Koruna dnes ztrácela k oběma hlavním světovým měnám.
Vůči euru oslabila v porovnání s pondělním podvečerem o pět haléřů na 24,49 Kč/EUR. Na dolar ztratila 13 haléřů a dnes kolem 17:00 se obchodovala za 21 Kč/USD. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online.
Po silném posílení české koruny z minulého týdne se nálada na trzích prudce změnila v souvislosti se skokovým posílením amerického dolaru, uvedl dnes analytik společnosti Purple Trading Jaroslav Tupý. Pro českou korunu podle něj budou v tomto týdnu důležitá středeční data o vývoji průměrné mzdy v Česku za druhé čtvrtletí a hlavně předběžný odhad inflace za srpen, který statistici zveřejní ve čtvrtek. "Podle předpokladu by mohly mzdy růst meziročně až o sedm procent, což by mohlo působit jako výrazný proinflační faktor a zřejmě by mohlo přispět k rozhodnutí bankovní rady České národní banky na svém příštím zasedání 24. září ponechat úrokovou sazbu na stávající úrovni 3,5 procenta," uvedl Tupý.
Na úrovni 3,5 procenta je základní úroková sazba české centrální banky od počátku května. Nižší byla naposledy v první polovině prosince 2021. Česká bankovní asociace (ČBA) v srpnu uvedla, že do konce roku neočekává snížení sazby. V prvním čtvrtletí příštího roku nicméně ČBA očekává ještě jedno snížení sazby, a to na 3,25 procenta.
Kurz české měny:
|
Předchozí závěr
|
Dnes kolem 17:00
|
Kč/EUR
|
24,44
|
24,49
|
Kč/USD
|
20,87
|
21,00
Zdroj: Patria Online