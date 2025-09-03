Dnes je středa 3. září 2025., Svátek má Bronislav
Nečekaná krize? Ivana Chýlková přiznala, že s manželem Janem Krausem už nebydlí

3. 9. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke

Nečekaná krize? Ivana Chýlková přiznala, že s manželem Janem Krausem už nebydlí
zdroj: Profimedia.cz
Slavný pár prozradil překvapivý druh soužití: Bydlí každý jinde.

Herečka Ivana Chýlková a moderátor Jan Kraus patří mezi slavnými páry k naprostým stálicím, manželství totiž uzavřeli už před 16 lety.

Ze zprávy, že už spolu nebydlí, proto mohlo fanoušky pořádně zamrazit.

Oddělený život jim nicméně vyhovuje a nestojí za ním prý žádná krize, selhávající vztah či krachující manželství.

Prostě jim to jen tak nějak sedlo: „Nám se stala taková věc, že po covidu, který jsme trávili na venkově, tak Jeníček tam víceméně zůstal. A já tam za ním dojíždím. Takže se na sebe vždycky hrozně těšíme,“ prozradila Chýlková v podcastu Hype-Cast.

Ivana zůstala v Praze kvůli práci a nestěžuje si.

Případnou samotu pak hravě rozsekne videohovor: „Já mám hodně povinností v Praze, on jich má méně. Vše má nasměrované na jeden den a jinak je na venkově. Díky IT technologiím jsme ale spolu pořád v kontaktu,“ svěřila se Ivana.

Slabost pro venkovský klid ostatně neskrývá ani sám Kraus: „Obvykle se scházíme na venkově nedaleko Prahy. Pro naše setkání potřebujeme klid, takže máme chalupu, kterou mají moji bratři, pak je tam chalupa, kde bydlí moji nejstarší kluci, a pak je tam chalupa pro mě a Ivanku,“ prozradil nedávno pro magazín Dotyk.

