Koruna na lednovou inflaci a zachování úrokové sazby reagovala posílením
5. 2. 2026 – 20:39 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Koruna po zveřejnění odhadu lednové inflace a rozhodnutí bankovní rady České národní banky (ČNB) ponechat základní úrokovou sazbu zpevnila k oběma hlavním světovým měnám.
K euru oproti středečnímu závěru posílila o 12 haléřů na 24,26 Kč/EU, k dolaru si polepšila o deset haléřů a v 17:00 se obchodovala v kurzu 20,56 Kč/USD. Vyplývá to z informací na serveru Patria Online.
Centrální banka dnes podle očekávání ponechala základní úrokovou sazbu beze změny na 3,5 procenta, na nynější úrovni tak zůstává od loňského května. Důvodem stagnace sazeb jsou podle analytiků hlavně cenové tlaky ve službách navzdory pozitivnímu vývoji inflace v Česku. V lednu spotřebitelské ceny v zemi meziročně vzrostly o 1,6 procenta, vyplývá z předběžného odhadu Českého statistického úřadu. Inflace tak byla nejnižší za víc než devět let. Oproti prosinci se spotřebitelské ceny zvýšily o 0,9 procenta. I přes zvolnění inflace je podle guvernéra ČNB Aleše Michla stále nutné udržovat relativně přísnou měnovou politiku.
"Projev guvernéra Aleše Michla vyzněl opět spíše v jestřábím tónu, když uvedl, že je potřeba stále udržet přísnější měnovou politiku. Česká koruna na jeho projev reagovala výrazným posílením proti euru o 12 haléřů až k hodnotě 24,26 Kč/EUR," poznamenal analytik společnosti Purple Trading Jaroslav Tupý.
Kurz české měny:
|
Předchozí závěr
|
Dnes kolem 17:00
|
Kč/EUR
|
24,38
|
24,26
|
Kč/USD
|
20,66
|
20,56
Zdroj: Patria Online