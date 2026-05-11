Koruna mírně oslabila k euru i dolaru
11. 5. 2026 – 17:50 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Česká měna dnes mírně oslabila k euru i dolaru.
K 17:00 si koruna pohoršila oproti předchozímu závěru k euru o pět haléřů na 24,33 Kč/EUR a k dolaru o čtyři haléře na 20,66 Kč/USD. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online.
Bankovní rada České národní banky (ČNB) minulý týden ve čtvrtek rozhodla o ponechání základní úrokové sazby na 3,5 procenta. Centrální banka také ve své prognóze zhoršila letošní výhled české ekonomiky. Podle analytiků to však kurz koruny příliš neovlivnilo. "Výraznější dopad nyní bude mít opětovné odmítnutí dalších návrhů na mírovou dohodu na Blízkém východě mezi Íránem a USA," sdělil analytik firmy Purple Trading Jaroslav Tupý.
"Finanční trhy vstoupily do nového týdne s tím, že americká administrativa odmítla íránský víkendový návrh na řešení blízkovýchodního konfliktu. To se podepsalo zejména na vyšších cenách ropy, rekce devizových trhů byla ale relativně utlumená. A to platilo pro vývoj kurzu eura k dolaru i pro českou korunu," uvedl analytik Komerční banky Jan Vejmělek.
Kurz české měny:
|
Předchozí závěr
|
Dnes kolem 17:00
|
Kč/EUR
|
24,28
|
24,33
|
Kč/USD
|
20,62
|
20,66
Zdroj: Patria Online