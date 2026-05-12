12. 5. 2026 – 9:10 | Magazín | BS

Rychlovarným konvicím odzvonilo: Action nabízí přístroj, co uvaří vodu rovnou do hrnku
zdroj: Freepik
Můžeme pomalu dát sbohem tradičním kuchyňským žroutům energie. Na trh totiž nastupuje novinka.

Rychlovarná konvice patří prakticky neodmyslitelně k základu každé kuchyně, ale je dost možné, že se její čas pomalu nachyluje ke konci. Na obzoru se nám totiž rýsuje nástupce, který má oproti tradičním konvicím spoustu jasných výhod.

Jedná se o dávkovač horké vody. Princip je přitom geniální ve své jednoduchosti: Na stůl si postavíte věc, která de facto funguje jako maličký, osobní, kuchyňský průtokáč. Jinak řečeno – vložíte hrnek, zapnete přístroj, a do pěti vteřin je hotovo a můžete pustit proud vroucí vody.

Výhody jsou přitom nabíledni: Prakticky nikdo nedokáže do rychlovarné konvice pokaždé nalít jen přesně tolik vody, kolik vypije. A to znamená, že se většinou vaří větší objem. Přesnou kalorimetrickou rovnici o tom, kolik přesně energie je potřeba zbytečně dodat vodě, kterou nepotřebujeme, tu vypisovat nebudeme, ale pointa je jasná:

Tím, že vaříme moc vody, plýtváme penězi. A to ne úplně málo: Odborníci na energetiku varují, že neefektivní vaření vody patří k nejhorším zlozvykům moderních domácností.

Dávkovač tento problém řeší velmi elegantně: Žádné dlouhé čekání, hučení konvice a žádná zbytečně převařená voda, která pak hned zase vystydne. Ne, jen přesně tolik vody, kolik potřebujeme, a to v horizontu pouhých vteřin od stisknutí tlačítka.

 

Oblíbený diskontní řetězec Action v novém letáku nabízí právě jeden takový dávkovač. Hlavním lákadlem je vcelku očekávatelně cena: Dávkovač horké vody Tomado vyjde na 749 korun. Značkové kusy v jiných obchodech přitom stojí i pětkrát tolik.

Je celkem pochopitelné, že tento „základní pracant“ nebude disponovat pokročilými funkcemi a například vás nenechá přesně nastavit teplotu, ale svůj základní smysl existence, tedy dávkování vroucí vody, kdykoliv potřebujete, splní naprosto bez problémů.

„Tento dávkovač horké vody je ideální pro každého, kdo potřebuje rychle a jednoduše horkou vodu. Nemusíte zapínat celou rychlovarnou konvici. Stačí stisknout tlačítko a okamžitě máte k dispozici přesné množství horké vody. Perfektní na přípravu čaje, instantní kávy, kaše, polévky nebo když prostě potřebujete trochu horké vody na cokoliv jiného. Rychlý, praktický a vždy po ruce,“ slibuje prodejce v oficiálním popisu.

Zdroje:
Vlastní, eon.cz, Action
BS
Jsem dlouholetá redaktorka bulvárních a lifestylových deníků. Přesunula jsem se raději do online sféry a kvůli své zkušenosti z tisku už se raději vlastním jménem ani tváří nechlubím. Stejně se není na co koukat. Mám ráda kočky, svůj skútr a portugalštinu.

