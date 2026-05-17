Hokejisté na mistrovství světa překvapivě podlehli Slovinsku 2:3 v prodloužení
17. 5. 2026 – 0:57 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Čeští hokejisté ve druhém zápase na mistrovství světa ve Švýcarsku poprvé ztratili.
Navzdory obratu na 2:1 po úvodním inkasovaném gólu prohráli v utkání skupiny B ve Fribourgu překvapivě se Slovinskem 2:3 v prodloužení a nenavázali na úvodní úspěšné vystoupení proti Dánům (4:1). Češi podlehli Slovincům na MS poprvé v historii.
Skóre otevřel přesilovkovým zásahem krátce před polovinou úvodní třetiny Matic Török, ve 25. minutě vyrovnal Martin Kaut, ve 38. minutě se pak prosadil Lukáš Sedlák. Ve třetí části ale vyrovnal Anže Kuralt a šokující výsledek završil po 74 sekundách v prodloužení Marcel Mahkovec.
Premiéru na MS absolvovali brankář Dominik Pavlát a útočníci Jan Mandát s Michalem Kovařčíkem. Pavlát měl na kontě 14 úspěšných zásahů, zatímco mostecký rodák Horák v brance vítězů jich předvedl 32. Mandát si připsal asistenci.
V neděli mají svěřenci kouče Radima Rulíka po dvou zápasech ve dvou dnech volno, v pondělí se do třetice od 20:20 utkají se Švédy. Seveřané na úvod podlehli Kanadě 3:5, v neděli nastoupí proti Dánsku.
V brance Slovinska, které se představilo na letošním šampionátu poprvé, měl Horák podle očekávání mnohem více práce než Pavlát, jenž nahradil v pátek chytajícího Kořenáře. Už po 124 sekundách měl národní tým k dispozici přesilovku, Horák během ní byl v ohni střel, ale i díky obětavosti spoluhráčů neskončila žádná za jeho zády.
V deváté minutě naopak po Voženílkově faulu hráli početní výhodu Slovinci a dokázali ji využít. Drozg našel osamoceného Töröka, který bekhendem o pravou Pavlátovu tyčku otevřel skóre. Dobrou možnost na vyrovnání pak nevyužil Melovský, proti němuž zasáhl Horák, Mahkovec na druhé straně ztroskotal na Pavlátovi.
Vyrovnání se Češi dočkali ve 25. minutě jen chvilku poté, co se z trestné lavice vrátil do hry Kubalík. Bohinc nedokázal zpracovat ostrou přihrávku spoluhráče, puk si ze vzduchu pohotově sklepl Melovský, při nájezdu na Horáka ho fauloval Čosič, ale dojíždějící Kaut uklidil kotouč do branky.
V dalších minutách byl v hlavní roli Flek. Nejprve jeho zakončení z dobré pozice schoval do lapačky vynikající Horák, v polovině základní hrací doby zazvonil na tyčku.
Ve 38. minutě přenechal Mandát zadovkou puk Kempnému, po jehož ráně se dostal k dorážce Sedlák, pohotově si přehodil kotouč na bekhend a Češi vedli. Dost možná rozhodující okamžik s ohledem na další průběh duelu přišel o chvíli později.
Horák si vybral jedinou slabou chvilku, když chyboval v rozehrávce, Kubalík však z modré čáry prázdnou branku minul. V posledních sekundách před pauzou zachránil vedení Pavlát.
Ve třetí části vychytal Horák Kovařčíka, pokus Melovského vytěsnil na horní tyčku. Vyrovnat mohl kapitán Sabolič, Pavlát dobře zasáhl. Ve 49. minutě ale puk po zblokovaném pokusu Goličiče napálil za záda bezmocného českého gólmana Kuralt - 2:2.
V 52. minutě trefil Galvas z úhlu tyčku. Pavláta pak hodně pozlobila Kempného teč. Cibulka v 54. minutě skvělou nahrávkou oslovil Kovařčíka, který přesměroval puk jednoruč, Horák ale fantastickým zákrokem lapačkou udržel vyrovnané skóre.
Očekávaný závěrečný tlak favorita nepřišel, zápas proto dospěl do prodloužení. V něm upadl Galvas, do sóla vyrazil Mahkovec a přesnou střelou k tyčce překonal Pavláta.