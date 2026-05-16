Brankář Dostál hokejisty na MS neposílí, v klubu neprošel lékařskou prohlídkou
16. 5. 2026 – 12:47 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Brankář Lukáš Dostál z Anaheimu hokejovou reprezentaci na mistrovství světa ve Švýcarsku neposílí.
Po vyřazení Ducks z play off NHL neprošel výstupní lékařskou prohlídkou. Po dnešním rozbruslení národního týmu před večerním utkáním se Slovinskem to v rozhovoru s novináři uvedl generální manažer Jiří Šlégr.
"Lukáš Dostál neprošel lékařskou prohlídkou, takže nedorazí. Jak už jsem říkal včera - člověk nikdy neví, takové věci se mohou stát kdykoliv," řekl Šlégr. "Máme tady ale brankáře, kterým věříme, což je důležité," doplnil s připomínkou trojice Josef Kořenář, Dominik Pavlát, Petr Kváča.
Na soupisce jsou prozatím nadále zapsaní jen Kořenář s Pavlátem. Možností stále zůstává přílet Jakuba Dobeše z Montrealu, Canadiens však v sérii 2. kola s Buffalem vedou 3:2 a je před nimi utkání v domácím prostředí. Hrát se bude v noci na neděli od 2:00 SELČ. "Počkáme, jak celá série dopadne a případně na to, jak by pak dopadla výstupní prohlídka. Potom bychom si řekli, co a jak dál," vysvětlil Šlégr.
Čím dál tím pravděpodobněji se tak jeví varianta, že se tým kouče Radima Rulíka bude muset poprvé od roku 2021 spolehnout výhradně na gólmany působící v evropských soutěžích.
Pětadvacetiletý Dostál byl základním stavebním kamenem týmu mistrů světa z Prahy 2024. V únoru byl jedničkou i na olympijském turnaji v Miláně při návratu hvězd z NHL. V této sezoně elitní ligy zasáhl v základní části do 56 zápasů a vychytal 30 výher. V průměru inkasoval 3,1 branky na utkání a měl úspěšnost 88,8 procenta.
V play off pomohl kalifornskému celku přejít v úvodním kole přes finalistu posledních dvou sezon Edmonton po výsledku 4:2 na zápasy. Stejným poměrem pak Anaheim podlehl Golden Knights s Tomášem Hertlem v sestavě. Dostál vychytal z 12 zápasů šest vítězství, měl průměr 3,54 gólu na zápas a úspěšnost zákroků 87 procent.