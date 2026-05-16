Putin příští týden navštíví Čínu, bude jednat s čínským prezidentem
16. 5. 2026 – 15:17 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Ruský prezident Vladimir Putin bude příští úterý a středu na návštěvě Číny, oznámil dnes Kreml.
Putin bude v Číně jednat se svým čínským protějškem Si Ťin-pchingem o dvoustranných vztazích a vymění si s ním názory na zásadní mezinárodní a regionální otázky, dodal Kreml v prohlášení, z něhož cituje agentura Reuters.
Putin a čínský prezident se naposledy viděli loni v září v Pekingu, kdy Si Ťin-pching nazval Putina "starým přítelem" a Putin čínského prezidenta "drahým přítelem". Čína a Rusko jsou blízkými hospodářskými i politickými partnery a jejich vztahy se ještě více prohloubily po začátku rozsáhlé ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022.
Kreml oznámil Putinovu návštěvu Číny jen den poté, co se z návštěvy této asijské velmoci vrátil americký prezident Donald Trump. Ten při první návštěvě americké hlavy státu v Číně za bezmála deset let jednal s čínským protějškem o obchodu, Blízkém východu či Tchaj-wanu, který Čína považuje za své území a čínský lídr ho označil za nejdůležitější bod čínsko-amerických vztahů. Čínský prezident podle Trumpa rovněž vyjádřil ochotu pomoci vyjednat konec války s Íránem a otevření Hormuzského průlivu.
Naopak ve výstupech z jednání lídrů dvou největších světových ekonomik nepadla zmínka o tom, že by Trump s čínským prezidentem hovořili o snahách o ukončení války na Ukrajině.
V pátek čínský ministr zahraničí Wang I rovněž oznámil, že čínský prezident v září navštíví na pozvání prezidenta Trumpa Spojené státy. Poslední státní návštěva Si Ťin-pchinga ve Spojených státech se uskutečnila 22. září 2015, kdy ho v Bílém domě přijal tehdejší prezident Barack Obama.