Američané utíkají do Evropy. Nejvíc je překvapivě lákají země, které byste si asi netipnuli
11. 5. 2026 – 16:22 | Zpravodajství | Alex Vávra
Američané stále častěji opouštějí Spojené státy a hledají nový život v Evropě. Zatímco dříve je lákaly hlavně Portugalsko nebo Itálie, dnes rychle roste zájem také o Polsko a Česko. Důvodem jsou nižší životní náklady, větší bezpečnost, klidnější životní tempo i pocit stability, který podle mnohých doma ztrácejí.
Ještě před několika lety byla Evropa pro mnoho Američanů symbolem dovolené, historie a romantických představ o životě v zahraničí. Dnes se však stále častěji stává skutečným novým domovem. Tisíce lidí ze Spojených států prodávají majetek, opouštějí kariéry a stěhují se přes oceán. Nejde přitom jen o důchodce hledající slunce u Středozemního moře. Přibývá mladých rodin, podnikatelů, pracovníků na dálku i lidí, kteří jednoduše cítí, že život v Americe už jim nedává to, co dříve.
Důvodů je mnoho. Vysoké náklady na bydlení, drahé zdravotnictví, stresující pracovní kultura, politické napětí i obavy o bezpečnost. Stále více Američanů mluví o tom, že chtějí klidnější život, více času pro sebe a pocit stability, který podle nich doma ztrácejí. Evropa jim navíc nabízí něco, co je ve Spojených státech stále vzácnější — kvalitní veřejný prostor, dostupnou zdravotní péči, bezpečná města a možnost žít pomalejším tempem.
Největší popularitě se dlouhodobě těší Portugalsko, Španělsko, Itálie a Francie. Tyto země lákají teplým podnebím, mořem, kulturou i nižšími životními náklady. Mnoho Američanů zde hledá lepší kvalitu života za méně peněz, zejména v důchodovém věku. Jenže vedle tradičních destinací začíná rychle růst zájem také o méně známé části Evropy. Stále více lidí objevuje kouzlo střední a východní Evropy, kde nacházejí nejen nižší ceny, ale také autentičtější prostředí a menší množství zahraničních přistěhovalců.
Polsko se mění v nový magnet pro Američany
Jednou z nejrychleji rostoucích destinací je Polsko. Země, která byla ještě před několika lety pro mnoho Američanů téměř neznámá, dnes láká tisíce nových obyvatel. Velkou roli hrají nízké životní náklady. Nájemné, potraviny i běžné služby jsou často několikanásobně levnější než v amerických městech. Američané zároveň oceňují bezpečnost, kvalitní veřejnou dopravu a možnost normálně fungovat bez auta.
Města jako Krakov, Varšava nebo Vratislav se rychle proměnila v moderní technologická centra s rostoucí ekonomikou, kavárenskou kulturou a silnou scénou začínajících firem. Právě do Krakova se v roce 2025 přestěhovala Američanka Natalie Boruk se svým manželem. Její rodiče pocházejí z Polska a díky dvojímu občanství pro ni bylo stěhování jednodušší. Přesto přiznává, že skutečný život v Polsku je úplně jiný než krátké návštěvy.
S manželem si oblíbili hlavně bezpečnost, dostupné bydlení a možnost žít bez neustálého stresu. Za potraviny dnes utratí přibližně třetinu toho, co dříve ve Spojených státech. Zároveň oceňují, že v Krakově mohou většinu věcí vyřídit pěšky a nemusí být neustále závislí na autě. Boruk také popisuje, že se v Polsku poprvé po dlouhé době cítí psychicky klidněji. Přitahuje ji zdejší komunitní život, kultura i pocit větší stability.
Polsko navíc láká stále více mladých Američanů díky silné technologické scéně a rychle rostoucí ekonomice. Mnozí zde vidí možnost budovat kariéru bez extrémního pracovního tlaku, který zažívali doma.
Česko nabízí klidnější život a pocit bezpečí
Velkou popularitu si mezi Američany získává také Česká republika, především Praha. Česká republika je vnímána jako bezpečná a stabilní země s vysokou kvalitou života, výbornou veřejnou dopravou a dostupnějším bydlením než v mnoha západních zemích. Pro řadu Američanů představuje Praha ideální kombinaci historie, kultury a moderního života. Zároveň zde stále není tak silná komunita zahraničních přistěhovalců jako například v Lisabonu nebo Barceloně, což mnozí považují za výhodu.
Jedním z těch, kteří se do Prahy rozhodli přestěhovat, je americký spisovatel a pedagog Mike Dunphy. Do české metropole se přestěhoval z města Salem a tvrdí, že právě menší množství Američanů v Praze považuje za jedno z největších plus. Podle něj nabízí Česko výrazně lepší pracovní podmínky i životní rovnováhu než Spojené státy. Oceňuje také bezpečnost, kvalitní veřejnou dopravu a možnost skutečně si užívat každodenní život.
Dunphy otevřeně říká, že se do Evropy nepřestěhoval proto, aby žil mezi dalšími Američany. Naopak si užívá možnost ponořit se do českého prostředí a žít více lokálně. Právě pocit klidu bývá pro mnoho Američanů jedním z nejsilnějších důvodů, proč se rozhodnou v Česku zůstat. Někteří přiznávají, že až po přestěhování do Evropy si uvědomili, jak velký stres v nich doma vyvolával strach ze střelného násilí nebo neustálého pracovního tlaku.
Vedle Polska a Česka roste zájem také o Rumunsko, Albánii, Estonsko nebo Finsko. Každá z těchto zemí nabízí jinou kombinaci výhod — od nízkých nákladů přes technologické prostředí až po kvalitní sociální systém. Společným jmenovatelem je ale něco jiného. Mnoho Američanů už nehledá jen levnější život. Hledají pocit, že mají čas žít. Že mohou večer v klidu sedět v kavárně, chodit pěšky po městě, nebát se o vlastní bezpečnost a nebýt neustále pod tlakem výkonu.
Evropa pro ně přestává být snem z cestovatelských fotografií. Stává se místem, kde chtějí zestárnout, vychovávat děti nebo jednoduše znovu najít rovnováhu, kterou doma ztratili.