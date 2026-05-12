Zase rozvod? Spekulace sílí: Brzobohatý s manželkou komunikuje už jen přes právníky, tvrdí fanoušek
12. 5. 2026 – 5:30 | Magazín | Jana Strážníková
Konec vztahu zatím nikdo nepotvrdil, ani nevyvrátil. Chování páru je ale celkem zvláštní, jak upozorňují fanoušci i novináři.
Ještě pořád úplně neskončila jeho právní bitva s první bývalou ženou a už by měl dvě? Spekulace o tom, že by se snad měl Ondřej Brzobohatý rozvádět s manželkou Danielou (Brzobohatou, dříve Písařovicovou), jsou prozatím jen právě to: Spekulace, dohady, drby.
A těch se v různých podobách o různých lidech vyrojí asi tak sedm do týdne, většinou tak nemá cenu je vůbec zmiňovat. V tomto případě se ale pár chová přeci jen trochu zvláštně, jak si všiml mimo jiné magazín eXtra.
Podivné je prý především to, že si dotazy ohledně situace oba zobrazují, ale vůbec nereagují, což má být krajně neobvyklé chování: „Dvojice nijak nereagovala na naše přímé dotazy. Daniela Brzobohatá si je zobrazila, ale překvapivě neodpověděla. V minulosti přitom s redaktorem opravdu vždy mile komunikovala. A když nemohla, ozvala se s omluvou. Ondřej také neměl problém v posledních letech k čemukoli přidat reakci, i kdyby to byla slova, že se k něčemu vyjadřovat nebude,“ píše zmíněný magazín.
Stejně tak pochodila i redakce magazínu Super, která se též snažila zjistit, co je za spekulacemi pravdy.
„Všimli jste si, že z profilů Brzobohatých zmizely téměř všechny společné fotky? To proto, že cca před měsícem Ondřej přišel domů a řekl Daniele, že se chce rozvést. Sbalil se a od té doby s ní komunikuje pouze přes právníky,“ tvrdí se zvláštní sebejistotou komentář na internetu.
Zdroj ale celkem očekávatelně neuvádí a byť se zdá, že nějaké společné fotky opravdu zmizely, ty svatební k nalezení stále jsou. Je tak potřeba ještě jednou zopakovat: Jedná se o zcela nepotvrzené informace. Klidně se může stát, že se v nejbližší budoucnosti Brzobohatí ozvou a vzkážou, ať se uklidníme, že se nic neděje.
