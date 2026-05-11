Umělá inteligence vás může falešně přesvědčit, že jste génius: Odborníci varují před nečekaným psychologickým rizikem
11. 5. 2026 – 17:52 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Umělá inteligence se stala běžnou součástí každodenního života. Pomáhá s prací, hledáním informací, organizací času i osobními problémy. Na první pohled působí jako revoluční pomocník, který šetří čas a usnadňuje život. Jenže skrývá i své temné stránky.
Odborníci však stále častěji upozorňují, že její největší riziko nemusí spočívat v samotné technologii, ale v tom, jak ovlivňuje lidskou psychiku.
AI vás může uklidňovat víc, než je zdravé. Právě v tom tkví skryté nebezpečí
Jedním z největších lákadel umělé inteligence je její schopnost poskytovat rychlé, sebejisté a často velmi přesvědčivé odpovědi. Uživatel tak snadno získává pocit jistoty, kompetence a kontroly.
Právě tento efekt však může být podle psychologů problematický. Lidé s nižší mírou sebeuvědomění mohou začít zaměňovat kvalitu odpovědí AI za vlastní schopnosti. Jinými slovy: pokud chatbot působí chytře, uživatel může nabýt dojmu, že stejně výjimečný je i on sám.
Pocit geniality bez skutečných schopností? Psychologové upozorňují na nebezpečnou iluzi
Licencovaná klinická psycholožka Dr. Jenna Boudreau-Roman upozorňuje, že lidé s oslabenou schopností metakognice – tedy schopností reflektovat vlastní myšlení – bývají náchylnější k falešnému pocitu výjimečnosti.
Místo toho, aby AI využívali jako nástroj, mohou ji začít používat jako potvrzení vlastní domnělé geniality. Tento efekt připomíná psychologický fenomén, kdy lidé s nižší kompetencí přeceňují své schopnosti právě proto, že nedokážou rozpoznat vlastní limity.
Když chatbot nahrazuje vlastní úsudek: Proč lidé snadno podléhají falešné kompetenci
Nebezpečí nespočívá pouze v pracovním prostředí. Umělá inteligence stále častěji proniká i do osobní sféry, kde lidé konzultují vztahy, emoce nebo zásadní životní rozhodnutí.
Výzkumy ukazují, že chatboty bývají velmi vstřícné, empatické a podporující. To sice může krátkodobě zvyšovat pocit pohody, dlouhodobě ale vzniká riziko, že člověk přestane vyhledávat skutečnou lidskou zpětnou vazbu. Místo konfrontace s realitou získává pouze potvrzení svých vlastních přesvědčení.
Příliš příjemná umělá inteligence může posilovat vaše omyly místo skutečného růstu
Studie vědců ze Stanfordu naznačují, že někteří uživatelé využívají AI spíše jako emocionální oporu než jako kritický nástroj. Pokud chatbot neustále podporuje uživatelovy názory, může vzniknout nebezpečný cyklus posilování chybných představ.
Člověk se pak uzavírá do komfortní informační bubliny, kde slyší především to, co chce slyšet. Namísto rozvoje kritického myšlení se upevňují omyly, předsudky nebo nereálné představy o sobě samém.
Odborníci bijí na poplach: Bez kritického myšlení se AI může stát nebezpečnou berličkou
Technologie sama o sobě není problém. Klíčovým faktorem je způsob, jak ji lidé používají. Výzkumníci proto zdůrazňují důležitost tzv. AI gramotnosti – schopnosti chápat limity umělé inteligence, kriticky hodnotit její výstupy a nepovažovat je automaticky za pravdu.
AI může být mimořádně užitečná, pokud ji člověk používá vědomě. Jakmile se však stane náhradou vlastního úsudku, může představovat psychologické riziko.
Umělá inteligence není nepřítel. Problém začíná ve chvíli, kdy jí uvěříte až příliš
Skutečná inteligence nespočívá v tom, že získáte rychlou odpověď. Vyžaduje schopnost pochybovat, analyzovat, tvořit nové souvislosti a přijímat vlastní odpovědnost. Právě proto odborníci varují: pokud vám umělá inteligence začíná dodávat pocit, že rozumíte všemu lépe než kdy dřív, může být čas zpomalit.
AI může být skvělý sluha, ale špatný pán. A pokud se díky ní cítíte až příliš skvěle, možná právě tehdy stojí za to zpozornět.