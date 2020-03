Koronavirus dorazil do Česka. Nakaženi jsou tři lidé

- Komentáře - 0

Doplňovací volby do Senátu na křeslo po Jaroslavu Kuberovi nabídnou napínavý souboj. Zúčastní se jich i odborník na rozvojovou problematiku Tomáš Tožička za Pirátskou stranu. Jeho kandidatura vyvolala uvnitř Pirátů značné tření. Co případ s Tožičkou o partaji vypovídá a jaké by si z něj měla vzít poučení? více