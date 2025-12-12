Restaurace Papilio má dvě hvězdy Michelin, dalších osm získalo jednu hvězdu
12. 12. 2025 – 6:31 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Česko má první restauraci se dvěma michelinskými hvězdami. Je jí Papilio z Vysokého Újezdu na Berounsku. Dalších osm restaurací má jednu hvězdu. Pět z nich z Prahy, tři další jsou z Olomouce, Zlína a jihomoravského Hlohovce.
Oznámili to dnes v Mariánských Lázních organizátoři během slavnostního představení nového průvodce Michelin pro ČR. V současnosti byly v Česku dvě restaurace s jednou michelinskou hvězdou - pražské podniky Field a La Degustation Bohême Bourgeoise.
Celkem 18 restaurací získalo titul Bib Gourmand, který podle organizátorů znamená vynikající jídlo za rozumnou cenu. V seznamu michelinského průvodce je ode dneška už 52 restaurací z Česka, poprvé se hodnotily i restaurace mimo Prahu. Michelinská hvězda je pro restauratéry prestižním oceněním. Průvodce nyní pokrývá více než 30 zemí a dosáhl prodeje více než 30 milionů výtisků.
Držitelem jedné hvězdy jsou nově restaurace Essens v Hlohovci u Břeclavi se šéfkuchařem Otto Vašákem, Entrée v Theatre Hotelu v Olomouci, kterou vede Přemek Forejt, stylová restaurace La Villa ve Zlíně, které šéfuje Július Löffler. V Praze je to restaurace Levitate se šéfkuchařem Christianem Chu. Nově mají hvězdu i pražská Casa de Carli, kterou vede šéfkuchař Matteo de Carli, a pražská restaurace Štangl s šéfkuchařem Martinem Štanglem. Dva další pražské podniky, Field s šéfkuchařem Radkem Kašpárkem a La Degustation Bohême Bourgeoise s šéfkuchaři Oldřichem Sahajdák a Marco Christovem, své michelinské hvězdy obhájily.
"Je to něco neuvěřitelného pro mě. Je to něco, o čem celý život člověk sní a teď, když to je, tak tomu nemůžu uvěřit. Takže je to nádhera. Je to jako kdybych byl v nějakém snu. Pracujeme s nejlepším týmem. Lidé, které jsem si vybral a kteří se mnou pracují, tak to jsou špičky v oboru. Kuchař je vždycky stejně dobrý, jako je jeho vlastní tým a lidi, kteří to dělají s vámi," řekl po vyhlášení držitel dvou hvězd šéfkuchař restaurace Papilio Jan Knedla. Má i bohaté zkušenosti s michelinskými restauracemi v zahraničí.
Dosud lidé z michelinského průvodce hodnotili jen podniky v Praze, letos poprvé se vydali i do dalších českých krajů. Umožnila to spolupráce Michelin Guide a agentury CzechTourism. Podle ředitele agentury Františka Reismüllera michelinský průvodce pro Česko konečně zviditelní všechny regiony. Jak řekl, věří, že se gastronomie stane motivátorem cesty do Česka.
Příchod celorepublikového michelinského průvodce pro ČR přitom provázely rozjitřené emoce kvůli poplatku, který společnost Michelin začala zemím od roku 2022 účtovat. Jde asi o deset milionů korun ročně za to, aby na místní scéně působila a hodnotila místní restaurace. Zatímco část veřejnosti i odborníků tento výdaj kritizovala, zástupci tuzemské gastronomie v čele se špičkami oboru naopak vyzývali premiéra Petra Fialu v otevřeném dopise k uhrazení poplatku. Nakonec státní agentura na podporu cestovního ruchu CzechTourism uzavřela s francouzskou společností tříletou smlouvu za přibližně 32,5 milionu korun, jejímž účelem je propagace Česka jako gastronomické destinace.
Mezinárodní ředitel Michelin Guide Gwendal Poullennec uvedl, že podle zkušenosti komisařů se vyplatí do Česka za gastronomií přijet. V regionu střední Evropy je podle něj česká gastronomie výjimečná, mimo jiné i důrazem na kvalitní a regionální suroviny. V Česku je z jeho pohledu gastronomie na velmi vysoké úrovni.
Ředitel agentury CzechTourism novinářům řekl, že dnešní vyhlášení oceněných restaurací je jen začátkem prezentace české gastronomie. "Plánujeme kampaně na sociálních sítích, na webech, které budou propagovat konkrétní podniky, které dnes uspěly, ale všeobecně i českou gastronomii prostřednictvím kanálů společnosti Michelin i našimi komunikačními kanály. Budou šířit dobré jméno české gastronomie ve světě," uvedl.
Praha se stala prvním městem v postkomunistickém bloku, které získalo v roce 2008 michelinskou hvězdu pro restauraci Allegro v hotelu Four Seasons, kterou vedl Ital Andrea Accordi. Teprve v roce 2012 se dočkali čeští kuchaři. Hvězdu získala restaurace Alcron s šéfkuchařem Romanem Paulusem (o hvězdu přišel v roce 2018). La Degustation Bohême Bourgeoise (šéfkuchař Oldřich Sahajdák) získala hvězdu za moderní interpretaci klasické české kuchyně podle kuchařky Marie B. Svobodové. Tuto hvězdu si drží dodnes. V roce 2016 získala hvězdu restaurace Field pod vedením Radka Kašpárka. Field přinesl dravější, surovější styl, zaměřený na silné chutě a sezónnost.