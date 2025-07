Komu to nejvíc slušelo a kdo se předvedl, že padaly brady? Na tyhle hvězdy KVIFF 2024 se nešlo přestat dívat!

2. 7. 2025 – 15:13 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Naposledy, co vedl Jiří Bartoška 58. ročník KVIFF 2024, nikdo netušil, že se díváme na jeho velké filmové sbohem. | zdroj: Profimedia

Ohlédnutí za KVIFF 2024 přináší jednu z nejdojemnějších vzpomínek v historii festivalu – naposledy ho vedl nezapomenutelný prezident Jiří Bartoška, který letos odešel. Jeho charismatické rozloučení s publikem se stalo symbolickým závěrem jedné éry. Loni však festival zářil v plné síle, od hvězd světového i domácího formátu až po silné příběhy a výjimečné momenty, které ukázaly, proč patří mezi nejuznávanější filmové přehlídky v Evropě.

Zahájení 58. ročníku KVIFF se odehrálo přesně tam, kde to má tu správnou váhu – na červeném koberci před hotelem Thermal. Slavnostní atmosféra byla doslova hmatatelná. Jakmile se první hosté objevili v záři reflektorů, bylo jasné, že festival odstartoval v plné parádě. Přijížděly limuzíny, vyskakovaly blesky foťáků a celebrity v dechberoucích róbách kráčeli s noblesou, kterou by jim mohly závidět i zahraniční přehlídky.

zdroj: kviff.com

Krásné ženy i distingovaní muži ukázali, že styl není jen o šatech, ale o tom, jak se nosíte. Červený koberec tak nebyl jen místem na focení, ale i jevištěm překrásných modelů, návratů do filmové scény, překvapení i emocí. A když se pak v Thermalu rozsvítila světla a zazněla slavnostní znělka, bylo jasné, že právě začal jeden z nejkrásnějších filmových týdnů roku.

Britská kapela Kosheen rozstřelila Karlovy Vary!

zdroj: kviff.com

Karlovy Vary se otřásly v základech – 58. ročník KVIFF začal koncertem, na který se jen tak nezapomene. Britská kapela Kosheen, známá hity jako Hide U nebo Catch, proměnila prostor před hotelem Thermal v jeden velký taneční klub pod širým nebem. Sian Evans zpívala jako bohyně, publikum bouřilo a celá atmosféra byla tak elektrizující, že se dalo napětí krájet i bez projekčního plátna. Jejich vystoupení nebylo jen koncertem, ale energií nabitým manifestem hudební euforie, který rozvibroval celé Vary do posledního kousku žuly.

Ceny létaly doslova vzduchem! Slavní si odnášeli sošky jeden za druhým

Ale to byl teprve začátek. Na slavnostním zahájení se rozdávaly i výjimečné pocty. Viggo Mortensen převzal Festivalovou cenu prezidenta za své autorské dílo Až na konec světa a ukázal, proč je právem považován za ikonu současné kinematografie.

zdroj: Profimieda

Stejné uznání si odnesl i Daniel Brühl, který do Varů přivezl nejen šarm a eleganci, ale i svůj režijní debut Next Door. Diváky si získal okamžitě, ať už při besedách, nebo neformálních setkáních na kolonádě.

zdroj: Profimedia

Oceněn byl i Clive Owen, britský gentleman s hlubokým hlasem a ostrým pohledem, který v Karlových Varech dokázal, že opravdová filmová hvězda nepotřebuje efekty, stačí jí pouze její přítomnost.

zdroj: Profimedia

A nechyběla ani česká herecká elita. Jiří Mádl sklidil nadšení, když jeho režijní debut Vlny získal Diváckou cenu deníku Právo – snímek o nelehkých událostech roku 1968 nadchl publikum a očekávání na dalších projekcích byla napjat. Ivan Trojan si odnesl Prezidentovu cenu za mimořádný přínos české kinematografii, přičemž na scéně předvedl i pověstný monolog z divadelní inscenace Žáby, která zazářila v rámci doprovodného programu.

Krása, která se nedala přehlédnout!

zdroj: kviff.com

Červený koberec 58. ročníku KVIFF vybuchl krásou i elegancí – mezi prvními zazářila Jenovéfa Boková v modelu, který jí dodal noblesu nevšední hollywoodské hvězdy. Sestry Aňa a Ester Geislerovy sázely na černou – Aňa zvolila jednoduchý, ale výrazný model s volánovou sukní, Ester experimentovala s flitry a minimalistickým střihem.

zdroj: kviff.com

Petra Nesvačilová a Hana Vágnerová rozzářily lázeňské město – Petra v ohnivě červené róbě s výrazným květinovým detailem u krku a smyslným rozparkem, Hana v asymetrických pudrových šatech značky J’amemme, které okouzlily jemností plisování i dokonalým střihem..

zdroj: kviff.com

Tereza Maxová byla ozdobou večera, oblékla ručně vyšívanou couture róbu Balmain s labutí tematikou v hodnotě více než milion korun, doplněnou výraznými šperky, která jí dodala punc světové topmodelky .

zdroj: kviff.com

zdroj: kviff.com

Nechyběla ani Dagmar Havlová, která oslnila fialovými róbami s komplikovanou drapérií od české návrhářky, a Eliška Křenková, která vsadila na bandeau top s objemnou sukní od Hany Zárubové – oba modely byly ukázkou odvahy a osobního stylu

zdroj: kviff.com

Jedno z největších módních překvapení večera. Tereza Ramba se na červeném koberci objevila po boku svého manžela Matyáše Ramba, a společně doslova vyrazili dech. Tereza zvolila bílé šaty s jemným leskem a rafinovanými detaily, které v sobě nesly lehkost, čistotu i absolutní eleganci. Model působil jako z jiného světa – minimalistický a přesto nepřehlédnutelný.

zdroj: kviff.com

zdroj: kviff.com

Pocta Jiřímu Bartoškovi: V roce 1994 zachránil KVIFF a přetvořil ho v legendu světového filmu

zdroj: kviff.com

V roce 1994 převzal Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary Jiří Bartoška jako prezident a spolu s filmovou kritikou Evou Zaoralovou zahájil novou éru. Tehdy festival čelil existenčním problémům – střídání s Moskvou, pokles zájmu i státního financování. Pod jejich vedením se ale proměnil. Z ročníku na ročník rostl, přilákal zahraniční hvězdy a začal konkurovat prestižním A-festivalům jako Cannes nebo Berlinale.

Jiří Bartoška stál v jeho čele po neuvěřitelných 31 let, až do své smrti v květnu 2025. Během té doby se z nejstarší české filmové přehlídky stala mezinárodně uznávaná platforma, kterou rok co rok navštěvují hollywoodské hvězdy i tvůrci z celého světa