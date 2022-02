Koalice se dohodla předem na odkladu hlasování o pandemické novele, řekl Fiala

Na odkladu hlasování o sporné novele pandemického zákona na páteční odpoledne se podle premiéra Petra Fialy koalice předem dohodla.

Přesně určený termín má umožnit co největšímu počtu poslanců dostavit se. Fiala to řekl novinářům před odletem na evropský summit. Sám se bude snažit dorazit včas z Bruselu, a to i kvůli jednání o rozpočtu, u kterého by měl předseda vlády být.

Dolní komora o odkladu hlasování rozhodla po mnohahodinovém jednání dnes nad ránem. Předsedkyně opozičního klubu ANO Alena Schillerová a lídr SPD Tomio Okamura označili postup vládní koalice za blamáž, když podle nich neměla 101 poslanců nezbytných pro přehlasování Senátu.

Fiala novinářům řekl, že šlo o součást strategie, jak odblokovat jednání Sněmovny. „Byli jsme domluveni tak, že stanovíme pevnou hodinu hlasování na pátek, tak to také kolegové udělali. Všichni vědí, kdy se bude o zákonu hlasovat,“ uvedl.

Dosažení přítomnosti 101 poslanců není podle premiéra v době, kdy cestují a jsou také nemocní, automatické. V plném obsazení má koalice 108 z 200 poslanců. „Chceme, aby měli možnost být fyzicky na místě, já sám budu dělat vše pro to, abych se stihl vrátit z Bruselu, nejen kvůli hlasování, ale i kvůli tomu, že by premiér měl být přítomen hlasování o rozpočtu,“ konstatoval.

Odklad termínu hlasování

Před hlasování o novele Sněmovna dospěla po více než 37 hodinách od úterního zahájení jednání. Debata o samotné předloze zabrala 6,5 hodiny. Mnohem déle pak trvalo schvalování návrhu programu schůze kvůli rozsáhlým obstrukcím SPD, kterými se hnutí Tomia Okamury snažilo projednání pandemické novely oddálit.

Odročení hlasování o předloze navrhl předseda poslanců KDU-ČSL Marek Výborný. Uvedl, že její projednávání vyvolalo značné věcné, ale i emotivní kontroverze a koalice se shodla na tom, že by „nebylo vhodné hlasovat v brzce ranních hodinách“. Výborného návrh na přerušení projednávání pandemické novely do pátku 13:00 a na stanovení stejného času pro hlasování o ní Sněmovna schválila hlasy 97 ze 161 přítomných poslanců, proti jich bylo 64.

Dolní komora následně rozhodla hlasováním také o přerušení schůze. Podle informací ČTK z koalice ale byla dohoda na tomto postupu i s hnutím ANO. Koaliční politici tvrdí, že pokud by nebylo předem jasné, že se o pandemické novele nebude hlasovat dnes, dostatečný počet poslanců k přehlasování senátního veta by vládní tábor v jednacím sálu měl.

Podle tabulky hlasování o odkladu termínu chyběli s omluvou vedle Fialy například ministryně obrany Jana Černochová, vicepremiér Vít Rakušan či lidovec Pavel Bělobrádek. Nehlasovali ani ministři spravedlnosti Pavel Blažek či financí Zbyněk Stanjura a školství Petr Gazdík.