Výstraha meteorologů: Vysoký stupeň nebezpečí! Podívejte se, kde hrozí půlcentimetrová ledovka
12. 1. 2026 – 4:00 | Magazín | BS
ČHMÚ vydává důrazné varování před nebezpečnou ledovkou: Vyjíždějte jen v případě nejvyšší nutnosti.
Noc na pondělí má být jedna z nejchladnějších za celou zimu, avizovali už dříve odborníci z Českého hydrometeorologického ústavu. A nejen to, ledový bude i den, během nějž hrozí nebezpečí spojené se zimním počasím.
„V přílivu studeného vzduchu od severu budou noční a ranní teploty v pondělí 12. 1. klesat na celém území s výjimkou jihu Moravy a části Moravskoslezského kraje pod -12 °C,“ uvádějí meteorologové.
Hlavní problém ale představuje nebezpečí mrznoucích srážek: „V pondělí později odpoledne a večer začne sněžení od západu přecházet v mrznoucí déšť s tvorbou ledovky. Ledovka se začne vytvářet nejdříve v jihozápadní polovině Čech a během úterý se rozšíří dále na východ.“
Meteorologové důrazně varují: „V severovýchodních částech území je výskyt ledovky málo pravděpodobný. Tloušťka ledovky zejména v pásu od severozápadních Čech přes střední Čechy až na jihozápad Moravy může dosáhnout 2 až 5 mm. V místech s ledovkou hrozí nebezpečí úrazů při chůzi, problémy v dopravě a zvýšená nehodovost. Při výskytu silnější ledovky může docházet i k výpadkům v dodávce elektřiny, zásobování a zdravotnických služeb. Možné lámání větví stromů.“
K informacím přidali i výstrahu na mapě: Severní, střední a jižní Čechy mají dokonce oranžovou barvu, tedy vysoký stupeň nebezpečí. Buďte tedy obzvláště opatrní: