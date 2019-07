Kim Ir-sen se děsil létání, do Československa dojel obrněným vlakem

VIDEO MAGAZÍN - Magazín autor: Šárka Novotná

Před 25 lety zemřel první vůdce komunistické Severní Koreje Kim Ir-sen. Masový vrah, který zavedl hrůzovládu ve své zemi, dvakrát navštívil i Československo. Druhá návštěva byla přitom poměrně kuriózní.

V roce 1956 dorazil Kim Ir-sen do Prahy 21. června. Kromě uzavírání politických dohod a pronášení proslovů zhlédl v Národním divadle Prodanou nevěstu, navštívil bývalé Škodovy závody - toho času závody V.I. Lenina - a internát, kde byli ubytováni korejští sirotci.

O dva dny později se přesunul do Bratislavy. Tam si prohlédl průmyslový závod a rozestavěný panelák, zajel na venkov a absolvoval projížďku lodí po Dunaji. Pak nasedl do letadla a odletěl do Bulharska. A právě letadlo bylo dopravní prostředek, který při návštěvě, která se odehrála o 28 let později, vůbec nefiguroval.

Cesta ze Severní Koreje do Evropy, kterou v 80. letech tento masový vrah urazil, se z dnešního pohledu jeví značně excentricky. Dvaasedmdesátiletý diktátor ji totiž absolvoval vlakem. Samozřejmě řádně obrněným vlakem, který dnes slouží i jeho vnukovi a jede celkem pomalu, tudíž cestovat s ním je zážitek se vším všudy.

Kim Ir-sen byl nicméně známý tím, že se létání bál, nepovažoval je za dostatečně bezpečné, což po něm zdědil i jeho syn a nástupce Kim Čong-il.

V roce 1984 tak Kim Ir-sen vykonal super dlouhou zahraniční cestu, během níž svou návštěvou poctil řadu zemí. Nejdříve jel tisíce kilometrů přes Čínu a Sovětský svaz, načež navštívil Polsko, východní Německo, Československo, Maďarsko, Jugoslávii, Bulharsko a Rumunsko. Pak zamířil domů.

Čekání na kolejích

V Československu, kam tehdy přijel 4. června, nesměly po plánované trase projet běžné vlaky dvě hodiny před a dvě hodiny po severokorejské delegaci. V rámci programu pak Kim Ir-sen například povečeřel na Pražském hradě a navštívil podnik Avia v Letňanech. A ačkoliv ho jeho oficiální fotky ukazovaly v mnohem mladší verzi, kameru už nepřelstil. Mimochodem, tehdejší československý prezident Gustáv Husák byl o necelý rok mladší.

A jako o návštěvě informovala tehdejší televize?

Poslední roky svého života Kim Ir-sen nicméně už necestoval. Naopak: prožíval je v atomovém krytu, neboť se po rozpadu Sovětského svazu bál o svůj život. Zároveň se však různými způsoby snažil o jeho prodloužení, chtěl se dožít 120 let.

Prostředky, které mu k tomu měly dopomoci, byly mnohdy značně bizarní. Muž, který v zemi vybudoval neuvěřitelný kult své osobnosti, děsivé pracovní tábory a pořádal krvavé masové popravy, se nechával rozesmát komedianty či malými dětmi. Ti, kteří to zvládali dostatečně kvalitně, byli odměněni.

Vědci zároveň zkoumali účinky stovek bylin, které měli jednomu z nejhorších diktátorů 20. století dopomoci k lepší kondici. Dostával i krevní transfuze od mladých mužů. Reálně se ale o své zdraví příliš nestaral a nakonec ho 8. červen 1994 v 82 letech zabil infarkt. Jeho tělo leží v monumentálním mauzoleu ve skleněné rakvi.

Odhaduje se, že Kim Ir-senovu hrůzovládu nepřežilo 1,6 milionu Severokorejců, některé odhady však hovoří i o více než třech milionech obětí.