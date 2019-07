Írán překročil limit obohacení uranu stanovený jadernou dohodou

AKTUALIZOVÁNO - Aktuality autor: šar

Írán překročil limit 3,67 procenta obohacování uranu. Teherán tak pokračuje v reakcích na rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa, který loni oznámil, že Spojené státy odstupují od jaderné dohody z roku 2015.

Írán již v neděli oznámil, že během několika hodin začne obohacovat uran nad stanovený limit, a to pro energetické účely na úroveň, která bude třeba.

Americký prezident Donald Trump chce podmínky jaderné dohody znovu projednat. Íránce v reakci na nedělní oznámení varoval, aby si ohledně jaderného programu dávali pozor.

Šéf íránské agentury pro jadernou energii Behrúz Kamálvandí v pondělí uvedl, že Íránci budou možná obohacovat uran ještě více.

„Dvacet procent zatím nepotřebujeme, pokud ale budeme chtít, můžeme to produkovat. Když jsme překročili 3,67 procenta, nebyl by to pro nás problém," uvedl Kamálvandí. Možnostmi obohacování uranu se dle jeho slov zabývala íránská nejvyšší bezpečnostní rada.

Írán již v květnu oznámil, že některé body dohody přestane plnit a dal dalším signatářům (Velká Británie, Německo, Francie, Rusko, Čína) 60 dní na to, aby ochránili íránské hospodářství před dopady sankcí, které byly na Írán po vypovězení dohody Američany uvaleny. Lhůta vypršela právě v neděli 7. července. Již minulý týden Írán oznámil, že překročil tří set kilogramový limit zásob uranu obohaceného maximálně na 3,67 procenta.

Třetím porušením dohody z íránské strany by mohlo být zvýšení počtu odstředivek - konkrétně obnovení centrifug IR-2 a IR-2M.

Mluvčí německého ministerstva zahraničí uvedla, že Německo chce dohodu zachovat a Írán musí zastavit veškeré kroky, které jdou proti jejímu obsahu. Německo, Velká Británie i šéfka diplomacie Evropské unie Frederica Mogheriniová uvedly, že je aktuální situace znepokojila.

Moskva i Peking vyzývají k diplomatickému řešení krize. Izrael vidí íránský jaderný program jako zásadní hrozbu. Francouzský prezident Emmanuel Macron kroky Teheránu odsoudil.

Trump chce vyjednat s Íránem novou dohodu, Teherán však odmítá jednat, dokud nebudou sankce zrušeny.