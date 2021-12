Polský prezident Duda vetoval zákon omezující zahraniční vlastnictví médií

Polský prezident Andrzej Duda dnes oznámil, že se rozhodl vetovat zákon, který by v zemi omezil zahraniční vlastnictví televizních či rozhlasových stanic.

Normu, která podle kritiků míří hlavně proti nezávislé televizi TVN, hlava státu vrátila parlamentu k úpravám, informovala agentura PAP. Poslanci Sejmu ještě mohou veto hlavy státu přehlasovat třípětinovou většinou, uvedla agentura DPA.

„Odmítám podepsat novelu zákona o Národní vysílací radě,“ oznámil dnes polský prezident. Duda poznamenal, že návrh zákona je nepopulární u řady občanů a zasadil by ránu reputaci Polska jako místa příznivého pro podnikání.

Poláci před Vánocemi proti zákonu protestovali v desítkách polských měst.

Lídr opoziční Občanské platformy Donald Tusk, který se demonstrací účastnil, dnes řekl, že Dudovo rozhodnutí ukazuje, jak důležitý byl tlak USA i ulice. „Už nikdy neříkejme, že to nestojí za to, že je to nemožné, že nemůžeme nic dělat. Můžeme a musíme,“ napsal Tusk na twitteru.

Polští poslanci novelu schválili 17. prosince národně-konzervativní vládní většinou. Duda už dříve řekl, že normu důkladně přezkoumá. Prezident, jenž je pokládán za spojence vládní strany Právo a spravedlnost (PiS), už také nedávno naznačil, že by mohl svého práva veta v této věci využít.

Dnes Duda vyzval Sejm k nalezení vhodnějších řešení omezení podílu zahraničních firem na mediálním trhu. Zdůraznil přitom, že mnoho dalších demokratických států, včetně USA, Francie a Německa, takové zákony má. Poukázal i na smlouvu mezi USA a Polskem o obchodních a hospodářských vztazích. „Dohody je třeba dodržovat,“ řekl Duda na dnešní tiskové konferenci ve Varšavě. „Pro nás Poláky je to otázka cti,“ dodal prezident.

Duda dále zdůraznil, že se podrobně zabýval otázkami mediálního pluralismu a svobody názoru. Poukázal také na stále větší polarizaci společnosti v Polsku. „Většina mých krajanů, většina mých spoluobčanů nechce žádné další rozepře,“ prohlásil Duda.

Podle návrhu zákona by majitelem televizní či rozhlasové stanice vysílající na základě polské licence měly být jen společnosti, ve kterých podíl zahraničních firem z oblasti mimo Evropský hospodářský prostor nepřekračuje 49 procent.

Vlastníkem TVN je formálně společnost registrovaná v Nizozemsku. Jejím jediným akcionářem je ale americká Discovery Inc. TVN podle médií představuje dosud největší americkou investici v Polsku. Úprava má podle pozorovatelů přinutit americkou společnost Discovery, aby TVN prodala.